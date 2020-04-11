Любимая Кристен Стюарт показала эксклюзивный кадр в объятиях звезды: фото

На днях, 9 апреля, свое 30-летие отметила успешная американская актриса Кристен Стюарт. О бисексуальности звезды известно давно. По случаю дня рождения ее избранница Дилан Мейер поделилась редким кадром и тронула сеть признанием.

Несмотря на то, что Кристен Стюарт не афиширует личную жизнь и держит амурные дела в тайне от прессы, СМИ все же удается раскрывать подробности ее личной жизни. Так, сейчас актриса находится в отношениях с Дилан Мейер, которая публично демонстрирует идиллию пары.

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Недавно Кристен Стюарт отпраздновала свой 30 день рождения. Ее любимая решила обратиться к ней публично, опубликовав совместный кадр на личной странице в инстаграме. Дилан Мейер призналась, что ее чувства к партнерше безграничны и посоветовала каждому идти по жизни с тем человеком, который вдохновляет.

Это день рождения самого любимого моего человека, и я желаю всем таких замечательных чувств, которые я испытываю к ней. Это короткое жизненное путешествие по этой земле, проведите время с кем-то, кто вдохновляет вас быть лучшей версией себя и зажигает вас,

– написала Дилан Мейер.

На фото девушка обнимает Кристен Стюарт, которая делает селфи. Судя по всему, они отдыхают в расслабленной атмосфере и чувствуют себя вполне комфортно рядом. Актриса позирует в удобной повседневной одежде и с едва заметным макияжем.

Что известно об отношениях Кристен Стюарт и Дилан Мейер?

О романе пары стало известно в августе 2019 года, через месяц после того, как звезда порвала с новозеландской моделью Стеллой Максвелл. Папарацци удалось заметить девушек за поцелуем. Их чувства зародились благодаря вечеринке общих друзей, несмотря на знакомство продолжительностью в шесть лет. Именно актриса первой призналась Дилан Мейер в любви.

Несмотря на то, что Кристен Стюарт стремилась оставить личную жизнь в тайне, уже в ноябре она не только официально подтвердила отношения, но и призналась, что готова к браку. "Я хочу относиться к этому с умом, но считаю, что хорошие вещи происходят быстро", – обосновала свое стремление актриса.