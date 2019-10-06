Любимая Роналду Джорджина Родригес похвасталась соблазнительной фигурой в мини-платье: фото

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Джорджина Родригес
Джорджина Родригес / Instagram / @georginagio

25-летняя аргентинская модель Джорджина Родригес очаровала поклонников в социальной сети своими новыми обольстительными снимками.

Джорджина разместила на своей странице в инстаграми горячие фото, на которых она позирует в коротком платье с воланами голубого цвета из коллекции Pretty Little Thing, стоимость которого составляет около 750 гривен.

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Любимая Роналду подчеркнула нарядом пышную грудь и идеальный загар. Девушка позирует без обуви, будто танцуя. В течение двух дней после публикации фотографии собрали более 1,2 миллиона лайков и тысячи комплиментов в комментариях.

Ранее Джоджина признавалась, что нелегко встречаться с таким известным человеком, как Криштиану. "Но я бы не стала менять свою жизнь. Мои чувства к нему сильнее любого давления", – убеждает 25-летняя девушка.

Добавим, Роналду и Родригес познакомились в 2016 году в бутике Gucci, где она работала продавцом-консультантом. По словам модели, это была любовь с первого взгляда.

Джорджина Родрігес
Джорджина Родригес / Instagram / @georginagio

Джорджина Родрігес
Джорджина Родригес / Instagram / @georginagio

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Криштиану Роналду Мода
Источник: LifeStyle 24
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