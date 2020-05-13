Любимица миллионов Ариана Гранде соблазнила сеть новым фото

26-летняя певица Ариана Гранде редко делится в сети провокационными снимками, однако скука на карантине отразилась и на ней, поэтому артистка решила при случае похвастаться многочисленными татуировками на полуобнаженном теле.

Новый снимок Ариана Гранде обнародовала в своем инстаграме 13 мая. На нем девушка лежит на кровати в коротком сером топе и голубых джинсах. Свои волосы она собрала в высокий фирменный хвост, а на лицо нанесла нежный макияж с черными стрелками.

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Звезда музыкальной индустрии мило улыбалась на камеру и демонстрировала своей 185-миллионной аудитории разнообразные татуировки на теле. По словам поклонников в комментариях, такие рисунки на теле добавляют певице особую изюминку, а за период карантина она не потеряла свою красоту и женственность. Среди поклонников, которые засыпали комплиментами Гранде, оказалась и Деми Ловато, назвав коллегу "татуированной королевой".



Сексуальная Ариана Гранде / Скриншот из инстаграма

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