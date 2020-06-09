Украинская певица и бандуристка Марина Круть (KRUTЬ) приняла участие в обольстительной фотосессии, где продемонстрировала свои прелести. Нежные и одновременно женственные фото появились на ее инстаграм-странице.

На карантине бандуристка и певица KRUTЬ продолжала заниматься творчеством – записывала видеоролики для своих фанатов и охотно с ними общалась. Но еще до карантина из-за COVID-19 она охотно согласилась на съемку в стильной фотостудии, результатами которой в инстаграме делится до сих пор.

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Автором снимков стал Алексей Любягин (Olexiy Lubyagin). На фотографиях Марина появилась в классических черных брюках прямого покроя, в жакете "с мужского плеча" и бежевой майке-корсете на бретелях. Свой образ она завершила черными туфлями-лодочками и серьгами. Волосы KRUTЬ решила сделать едва волнистыми, а в макияже отдала предпочтение акценту на темных губах. Неизменным атрибутом фотографий стала ее бандура.

Особое внимание привлекает ее декольте, которое прекрасно выделялось из-под майки. Пользователи сети отметили, что у Марины прекрасная фигура, а такой образ ей невероятно идет.

Что известно о KRUTЬ?

Бандуристка из Хмельницкого покорила всех зрителей Национального отбора Евровидения-2020 своей песней "99". Согласно результатам судей и зрителей, она стала фавориткой первого полуфинала и попала в финал отбора. Она признавалась, что ее первое выступление не было идеальным из-за волнения, но она обещала исправиться в следующем эфире. В финале девушка так и не смогла продемонстрировать все свои умения, поэтому разделила второе место с исполнителем KHAYAT. Победу одержала этнофолк группа Go_A.

Смотрите выступление KRUTЬ в первом полуфинале Нацотбора Евровидения-2020 онлайн: