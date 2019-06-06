Любимые города, которые всегда с тобой: потрясающие урбанистические тату

Отношения между человеком и городом могут быть не менее сложными, чем отношения между людьми – те же воспоминания, эмоциональные привязки, чувства. Например, Марсель Пруст в одном из своих самых известных романов "По направлению к Свану" посвятил не одну главу французскому городу Комбре как самодостаточному герою произведения.

В городах, которые нас покоряют, обязательно есть то, что выделяется среди прочего и становится совершенно особенным и магнетическим. Для людей, которые любят искусство, такими могут быть памятники архитектуры. Связь с ними кто-то может испытывать настолько сильно, что хотят, чтобы дорогие сердцу здания всегда были рядом.

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Татуировки с изображениями архитектуры чрезвычайно сложны в исполнении – мастер должен придерживаться пропорций, а линии должны быть ровными. Если работа выполнена качественно, то на теле такие тату выглядят потрясающе. Делимся с вами удачными примерами урбанистических пейзажей под кожей.



Урбанистические тату



Урбанистические тату



Урбанистические тату



Урбанистические тату



Урбанистические тату



Урбанистические тату



Урбанистические тату



Урбанистические тату

Тату с изображением архитектуры: смотрите фото

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