Любимый дом Мэрилин Монро продают за фантастическую сумму: фото изнутри

Известное имение Owlwood Estate, которое принадлежало известным голливудским магнатам и в которое так любила ходить Мерлин Монро, выставили на продажу.

Дом был построен в 1930-х. Над его проектом в стиле итальянского ренессанса работал архитектор Роберт Д. Фаркуар. Огромная территория вокруг занимает примерно 10 гектаров. Особняк расположен в престижном районе Холмби-Хиллз, неподалеку от бульвара Сансет. В этом же районе расположен дом, в котором умер Майкл Джексон.

Узнайте больше: Без Мэрилин Монро 57 лет: 8 фактов о секс-символ, которые вас удивят

Что известно о любимом доме Монро?

В главном доме площадью 1 130 квадратов расположилось 9 спален и 10 ванных комнат. На территории поместья предусмотрены также отдельные помещения для персонала и гостевой дом.

Интерьер большого особняка украшают роскошные винтовые лестницы, мраморные камины, хрустальные люстры и позолоченные светильники.

Интерьер любимого имения Мерлин Монро: смотрите фото

Когда-то роскошной недвижимостью владел основатель студии 20th Century Fox Джозеф Шенк. Ходили слухи, что у него был роман с известной блондинкой, поэтому она так любила этот дом.

Особняк не потерял прошлый шарм. Так, недавно муж Бейонсе рэпер Jay-Z устроил здесь бранч, на который пригласил Рианну, DJ Khaled, Ника Джонаса и других знаменитостей.



Jay-Z устроил званый обед в поместье Owlwood Estate/ Фото: heatworld.com

В 1970-х Шер и Сонни Боно снимали этот дом для съемок комедийного шоу.

Сейчас дом выставлен на продажу за 115 миллионов долларов США.

Как выглядит территория возле любимого особняка Меррлин Монро: смотрите видео

Узнайте, за сколько продали особняк, в котором умерла Мэрилин Монро. К слову, 5 августа проходит 57 лет со дня смерти легендарной актрисы.