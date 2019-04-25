"Любительница абсента" больше не одинока: остроумные коллажи на знаменитую картину Пикассо

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"Любительница абсента" Пикассо + "Танец" Матисса
"Любительница абсента" Пикассо + "Танец" Матисса / cameralabs.org

Художник и аниматор Андрей Сикорский решил лишить "Любительницу абсента" Пабло Пикассо одиночества и устроить ей приключение в обществе других героев знаменитых полотен.

Благодаря художнику она появилась в картинах Брейгеля, Дали, Магритта, Мане, Микеланджело, Мунка и многих других.

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Свой проект Сикорский назвал Art-Trip ("Путешествие искусством"). Прыгая с событие в событие, из времени в время Любительница абсента веселее не стала, однако измененный бэкграунд изменил и смысл ее образа. Ее достаточно мрачная и задумчивая фигура в неподходящих обстоятельствах заставляет нас улыбнуться.

 

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Теги: LifeStyle Исскусство Новости LifeStyle Новости культуры
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