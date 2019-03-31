Любительница гастролей в России Повалий проголосовала на выборах президента Украины

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Таисия Повалий
Таисия Повалий / gazeta.ru

Опальная украинская певица Таисия Повалий, которая после Революции Достоинства переехала в Россию, решила принять участие в голосовании на президентских выборах в Украине.

Фото с избирательного участка она выложила в своем Instagram. Однако, где именно голосовала Повалий – в Украине или в других странах, певица не сообщила.

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"Я проголосовала за счастливую, мирную жизнь, за богатый народ", – написала в соцсети русская гастролерша.

Напомним! На нынешних выборах президента украинцы, которые постоянно проживают в России, не смогут там проголосовать. МИД Украины предоставило им возможность проголосовать в посольствах Украины в Казахстане, Грузии и Финляндии.

Российское издание "Газета.ру" пишет, что на участке появление Повалий не обошли вниманием и устроили целую фотосессию с певицей.

Повалий утверждает, что некоторые кандидаты в президенты Украины – ее знакомые. В целом среди 39 желающих возглавить Украину, по ее мнению, есть достойные люди.

Напомним, что Повалий, которая сейчас дает свои концерты в России, в частности в Кремле, и утверждает, что ее там очень ценят, сама когда-то была полуполитиком. В 2012 году она заняла второе место в партийном списке "Партии регионов". В парламенте она также стала членом Комитета по вопросам культуры и духовности.

Тогдашний премьер-министр Николай Азаров объяснил второй номер Повалий тем, что "партии нужен человек, который бы представлял культуру Украины и был специалистом в культурной сфере".

17 сентября 2014 года вместе с группой депутатов "За мир и стабильность" Повалий посетила Госдуму России. Ряд украинских политиков назвал эту поездку "неуважением к Украине", а Главное следственное управление МВД открыло уголовное производство по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины.

После Революции Достоинства (в 2014 году) Таисия Повалий покинула ряды "Партии регионов" и занялась творческой карьерой. В России.

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Теги: Выборы Президента 2019 Новости политики LifeStyle Новости LifeStyle Таисия Повалий
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