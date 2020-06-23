Известный миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск месяц назад в шестой раз стал отцом. Мужчина часто проводит время со своим сыном со странным именем X Æ A-XII, а видеоролики с ним покоряют сеть.

Знаменитая модель Мэй Маск, которая является матерью Илона, выложила на своей странице в инстаграме видео с сыном и внуком. 48-летний мужчина нежно разговаривал с сыном и показывал ему, кто его отец. "Привет, малыш Икс. Это говорит твой папа", – говорит Илон в видео.

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Сама же Мэй Маск лаконично подписала пост как "Илон Маск и Икс", а поклонники не сдерживали своего восторга от ролика, где Илон предстал любящим отцом. Стоит добавить, что сын Маска заметно подрос с момента последних его фотографий. Его возлюбленной и матери мальчика Grimes в кадре не было, но раньше она тоже неоднократно публиковала фотографии с новорожденным сыном и мужем.

Что интересно, ранее женщина рассказывала, что не будет предоставлять мальчику никакой принадлежности к полу, чтобы он сам в сознательном возрасте выбрал, кем он хочет быть. Похоже, Илон с этим согласился, о чем свидетельствует и гендерно нейтральное имя малыша – X Æ A-XII (Икс Эй Эш Твелв Маск).

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Илон Маск с недавно родившимся сыном X Æ A-XII / Фото из соцсетей