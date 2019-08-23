Люблю тебя без лишних слов, – Мила Йовович трогательно поздравила мужа с годовщиной

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Мила Йовович и Пол Андерсон
Мила Йовович и Пол Андерсон / www.gettyimages.com

Голливудская актриса украинского происхождения Мила Йововича, которая ожидает рождения третьего ребенка, празднует годовщину свадьбы со своим мужем Полом Андерсоном.

На своей странице в Instagram Мила сообщила, что они поженились 10 лет назад, и показала архивные совместные снимки с любимым.

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Как известно, для актрисы украинского происхождения Андерсон стал третьим мужем. Супруги вместе воспитывают двух дочерей-11-летнюю Еву и 4-летнюю Дашиэл. А два года назад, в 2017, звезда была вынуждена сделать экстренный аборт на 4,5 месяце беременности.

В подписи к снимкам Йовович написала трогательное поздравление мужу с их годовщиной.

Смотрю на то, какие мы теперь, и сравниваю с тем, какими детьми мы были, когда впервые встретились. Это невероятно, как далеко мы зашли вместе. Это ураган, путешествие и невероятный опыт! Когда я смотрю на нашу фотографию с первой встречи, мне сложно поверить, что я нашла такого особенного человека. Человека, который любил меня любой и всегда, когда я была толстая или худая, который был в восторге от рождения детей и проводил с нами каждую минуту... Твои любовь, поддержка, дружба, страсть, талант, интеллект – ты просто нереальный. И плюс ко всему ты еще и очень красивый. Ты лучший муж, о котором только можно было мечтать. Люблю тебя без лишних слов,
– заявила Мила Йововович.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Milla Jovovich (@millajovovich)

 

Кто такая Мила Йовович?Американская актриса, музыкант, модель, модельер родом из Украины. Лучшими ролями можно считать героиню Лилу в "Пятом элементе" и Жанну д'Арк в фильме "Жанна д'Арк"; обе ленты снимал Люк Бессон. Также она является счастливой мамой двоих детей.

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Теги: Голливуд LifeStyle Новости LifeStyle Звездные романы
Источник: LifeStyle 24
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