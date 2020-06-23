Украинская певица Наталья Могилевская недавно презентовала свой новый клип или минифильм под названием "Любовь – это великая сила". Теперь же артистка выпустила одноименный альбом с треками, которую вошли в клип. Известно, что это обновленные версии ее самых популярных песен в творчестве.

Во время карантина Наталья Могилевская не сидела, сложа руки, а полностью погрузилась в свое творчество. Она "пересмотрела" свои песни и решила их осовременить, добавив нотки джаза и lounge edition.

Смотрите видеоклип здесь Наталья Могилевская презентовала проникновенный фильм о любви, созданный из ее старых песен

"Именно режим самоизоляции на карантине стал для меня толчком для переосмысления Себя и своего Творчества. 24 часа я занималась тем, что люблю больше всего, – я занималась творчеством! Такой меня не видели еще никогда", – поделилась Могилевская.

Наталья Могилевская выпустила альбом "Любовь – это велика сила" / Instagram / @nataliya_mogilevskaya

Она призналась, что несказанно рада ее клипу "Любовь – это великая сила", который с радостью восприняли ее фанаты в ютубе. Поэтому она смело презентовала публике песни в полных версиях своим слушателям. 6 обновленных песен – "Місяць по небу ходить", "В Киеве осень", "Полюбила", "Відправила месседж", "Відірватісь от земли" – уже можно прослушать на музыкальных сервисах и включить их для романтических вечеров.

Я не знаю, какие у вас романтические фантазии, но мои мечты о свидании всегда в стиле джаз. И если я представляю себе ужин при свечах, я хочу, чтобы мой муж пригласил меня под мягкую, нежную босанова с прохладительными дудками в жаркой пустыне. Именно этой красотой и нежностью пропитан альбом, который я дарю к лету всем украинцам для романтических свиданий,

– поделилась Наталья Могилевская.