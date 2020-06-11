Пандемия коронавируса изменила планы многих людей. Все массовые мероприятия и отдых за границей пришлось отменить, а долгожданные свадьбы – перенести. Но нашлось немало звезд, котрые, несмотря на карантин, все же дали обещания жить долго и счастливо со своими любимыми.

В число таких романтических и отчаянных звезд вошли Никита Добрынин с Дашей Квитковой, Sonya Key и Олег Петров, Владимир Жогло и любимая Ирина и многие другие. В каких условиях и почему звезды дали брачные обеты во время карантина – читайте в подборке 24 канала.

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Свадьба звезд на карантине

Владимир Жогло и Ирина

Звезда юмористического шоу "Варьяты" Владимир Жогло уже не холостяк. 31-летний мужчина женился на своей любимой девушке Ирине в мае. Девушка моложе юмориста на 8 лет. По словам Владимира, они расписались в львовском ЗАГСе без присутствия родителей или коллег из "Варьяты-шоу". Из-за карантина мероприятие было скромным, а молодожены обменивались обетами в масках и латексных перчатках.

Но пара все равно планирует жениться в церкви и сыграть свадьбу в ресторане, как только ситуация с коронавирусом в Украине позволит это сделать. Свадьба должна состояться во Львове, но когда именно – не сообщается.



Владимир Жогло женился / Пресс-служба

Никита Добрынин и Дарья Квиткова

Долгожданная церемония бракосочетания героя "Холостяк" 9 сезон Никиты Добрынина и его избранницы из проекта Даши Квитковой состоялась 20 мая. Через три дня после церемонии бракосочетания пара планировала сыграть свадьбу в столице Украины, но пандемия коронавируса также повлияла на их планы. Поэтому пара приняла нелегкое решение перенести свою свадьбу на 2 сентября, а затем окончательно – на 12 августа, но расписаться 20 мая они все же успели.

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Влюбленные давно мечтали стать мужем и женой, поэтому ничто не мешало встать на пути к осуществлению их мечты. На церемонии присутствовали только близкие друзья и родственники пары, а празднование прошло в тесном семейном кругу в имении родителей Даши за Киевом.

Sonya Key и Олег Петров

Известная украинская певица и племянница Софии Ротару вышла замуж 7 июня за известного хоккеиста клуба "Днепр" Олега Петрова. Скромная церемония бракосочетания состоялась в кругу родных в одном из столичных ресторанов. Из-за внезапной смерти отца певицы Сергея Хлябича 2,5 месяца назад, празднование состоялось без музыки, развлекательной программы, ведущих и фейерверков. После расписки пара отправилась в ресторан на семейный ужин.

29-летняя Sonya Key призналась, что мечтала станцевать на своей свадьбе с отцом, но этого, к сожалению, так и не произошло. Отменять свадьбу пара не стала, ведь девушка убеждена, что это бы огорчило ее отца. Зато новоиспеченные супруги "сыграли" скромную свадьбу в кругу родных Сони, ведь родные Олега не смогли приехать в Киев из-за карантинных ограничений.

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Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова

Еще одна пара счастливых супругов решила соединить свои судьбы в период карантина. Знаменитый украинский исполнитель Виктор Павлик и его концертная директор Екатерина Репьяхова, несмотря на разницу в возрасте – 29 лет, тайно поженились 29 мая. Но рассказать об этом супруги решили только 10 июня. Влюбленные расписались в столичном ЗАГСе и отметили праздник нежной фотосессией.

Известно, что свадьба влюбленных должна была состояться 10 июня в Днепре, но ее также пришлось перенести из-за карантина в Украине. Пара надеется, что праздник все же состоится, поскольку подготовка к нему продолжается. Для 25-летней Екатерины этот брак стал первым, а вот для Виктора – вторым. У него также есть трое детей, но супруги планируют и совместных потомков.