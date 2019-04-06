Любовь и семья навсегда: какое парное тату сделали Джон Ледженд и Крисси Тейген – фото

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Крисси Тейген и Джон Ледженд
Крисси Тейген и Джон Ледженд / www.gettyimages.com

Брак популярной телеведущей Крисси Тейген и певец Джон Ледженд можно назвать идеальным. Голливудская чета часто уделяет время друг другу и семье, а также никогда не скрывает теплых чувств. Как оказалось, на днях влюбленные сделали одинаковые татуировки.

Об этом Крисси рассказала на своей странице в Instagram и опубликовала первое фото. На нем изображена татуировка Тейген и Ледженда в виде кардиограммы, фиксирующей имена членов семьи.

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У певца на руке пишет "Крисси, Луна, Майлз", а у его жены "Джон, Луна, Майлз".

"Друзья, не надо нам говорить, пока у вас нет тату, мы теперь крутая тату-семейка", – отметила в подписи Крисси.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений chrissy teigen (@chrissyteigen)

 

Тейген и Ледженд уже вместе более 10 лет. Они познакомились на съемках клипа артиста на песню "Stereo" в 2006 году. В 2013 пара поженилась, а в 2016 в семье знаменитостей родилась дочь Луна Симона, а впоследствии телеведущая родила сына в середине мая этого года.

Крисси не скрывает любовь к своему мужу и называет его "лучший отец, трудоголик, лучший любимый, лучший друг".

Кріссі Тейген і Джон Ледженд
Крисси Тейген и Джон Ледженд / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Музыка Звездные романы
Источник: LifeStyle 24
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