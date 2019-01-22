Любовь под Крутами: Кристина Соловий презентовала трогательный клип на песню "Стежечка"

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Кристина Соловий
Кристина Соловий / Виктория Квитка

Украинская певица Кристина Соловий, которая стала полуфиналисткой вокального шоу "Голос страны-2013", очаровала новым лирическим синглом под названием "Стежечка". Песня стала официальным саундтреком к историческому фильму "Круты 1918", премьера которого состоится 7 февраля.

Новую песню "Стежечка" Кристина Соловий решила представить 22 января, в День соборности Украины. Автором текста стал украинский писатель Иван Франко, который в 1986 году выпустил стихотворение "Отсе тая стежечка" в сборнике "Зів'яле листя". Проникновенные слова поэзии адаптировала Кристина Соловий и отнесла композицию в свой авторский альбом "Любий друг".

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Режиссером нового видеоклипа и, соответственно, и фильма стал Алексей Шапарев, который совместно с другими участниками съемочной команды создал 4-минутную историю о любовном треугольнике во время боев под Крутами в 1918 году.

Когда мы думали над музыкальной концепцией ленты, поняли, что в мужской истории нам крайне необходим женский голос, который бы усилил драматургию. И первая, кто пришел в голову – это Кристина Соловий, душа современной украинской песни. Мы, создатели фильма, радуемся, что у нас получилось такое плодотворное сотрудничество,
– поделился продюсер фильма "Круты 1918" Андрей Корниенко.

Смотрите новый видеоклип Кристины Соловий "Стежечка":

Лишь через пять часов после публикации видеоролика "Стежечка" на официальном YouTube-канале Кристины Соловий его посмотрели более 17 тысяч раз. Премьера фильма "Круты 1918" состоится 7 февраля 2019 года. Новая историческая лента посвящена 100-летию боя под Крутами зимой 1918 года.

Что известно о бое под Крутами?Печально известный бой у села Круты в Нежинском районе Черниговской области произошел в конце января 1918 года. Битва длилась около 5 часов между 4-тысячным подразделением русской Красной гвардии под предводительством эсера Михаила Муравьева и четырьмя сотнями киевских курсантов и казаков "Вольного казачества". Бой под Крутами стал важным звеном хода событий Украинской революции, ведь в основном украинское студенчество смогло задержать врага за 130 километров от Киева. Именно в это время украинская делегация заключала Брестский мирный договор, что спас украинскую государственность.

Теги: LifeStyle История Музыка
Источник: 24 канал
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