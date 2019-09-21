Любовь спасет мир, – певица Ассоль трогательно прокомментировала новые фото со свадьбы

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Свадьба певицы Ассоль
Свадьба певицы Ассоль / Instagram / @assolmusic

На днях 25-летняя Ассоль – настоящее имя Екатерина Гуменюк, вышла замуж за Артема Татаренко. Через несколько дней после пышного празднования певица решила поделиться с поклонниками первыми фотографиями с их особенной свадьбы.

Шумное празднование по случаю бракосочетания певицы Ассоль состоялось в четверг, 19 сентября. Первые фото и видео активно публиковали в сети близкие и друзья новоиспеченных супругов. А сегодня, 21 сентября, поделиться впечатлениями от праздника решила сама Екатерина Гуменюк.

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На свежих фотографиях, которые певица опубликовала на своей странице в Instagram, она отметила зал, в котором проходило пышное празднование. Помещение на 500 человек, где поженились Екатерина Гуменюк и Артем Татаренко, называется Regent Hill. Правда, как сообщалось ранее, на свадьбе украинской знаменитости гостей было несколько меньше, около 150.

На новых фотографиях Ассоль можно подробнее рассмотреть ее дизайнерское платье, которое она привезла из Лондона. Декорирование жемчугом и обнаженные плечи добавили ее образу изысканности и элегантности. "Любовь спасет мир", – прокомментировала фото с мужем Ассоль.

Весілля Ассоль, фото
Ассоль с мужем / Instagram / @assolmusic

Голову звездной невесты украшала массивная диадема с декором в стиле платья и длинная фата, а в руках она держала большой букет из небольших пионов. Стоит отметить, что на новой фотографии певица также отметила марку, где шила свое особое платье. Ею оказалось ателье ливанского дизайнера Saiid Kobeisy.

Фото з весілля Ассоль
Екатерина Гуменюк / Instagram / @assolmusic

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Теги: Новости Украины LifeStyle Звездные свадьбы
Источник: LifeStyle 24
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