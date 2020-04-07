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"Любовь во время короны": в Чехии снимут комедийный сериал о жизни в условиях коронавируса

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В Чехии снимут комедийный сериал о коронавирусе / Фото из открытых источников

В период мировой вспышки коронавируса на критическую ситуацию реагируют представители разных отраслей. Так, киноиндустрия Чехии решила снять комедийный сериал "Любовь во время короны" о жизни в столице в условиях пандемии. Старт съемок планируют уже 14 апреля.

Как сообщает издание dpa, общественно-правовое телевидение Чехии принялось бороться со вспышкой коронавируса с помощью юмора. Представители киноиндустрии решили запечатлеть современные события в комедийном сериале "Любовь во время короны".

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Создатели картины планируют начать съемки уже 14 апреля, а первый эпизод появится на экранах 27 апреля. Учитывая условия карантинного режима, кинематографисты планируют направлять камеры дистанционно и ограничить актерский состав несколькими персонажами: мальчиком, родители которого остались за границей из-за пандемии, одиноким пенсионером, который вынужден заботиться о себе, и парой влюбленных.

Сейчас готов сценарий только для первой серии, поэтому создатели "Любовь во время короны" призывают общество делиться своими забавными историями в самоизоляции, лучшие из которых они вскоре смогут экранизировать.

Стоит отметить, что в Чехии объявили о смягчении карантина: расширили список магазинов, которые могут работать, а также позволили заниматься бесконтактными видами спорта. По состоянию на 7 апреля в Чехии зафиксировано 4 822 случая заражения коронавирусом, 78 человек умерли, 121 лицу удалось выздороветь.


МИД не рекомендует посещать эти страны на время распространения коронавируса / Инфографика 24 канал

Автор: Марина Джура
Теги: Коронавирус COVID-19 LifeStyle Чехия Кино
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