Ниже читайте больше информации о любви и отношениях для всех знаков Зодиака, которые сложатся на этой неделе с 1 по 7 июня 2020 года.

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Гороскоп на неделю 1 – 7 июня 2020 года для Овна



Астрологи утверждают, что период с 1 по 7 июня будет для вас успешным в любовной сфере, однако стоит больше узнать о желаниях и опасениях своего партнера.

Эта неделя для Овнов будет очень горячей и интересной. К выходным ваши чувства достигнут своего апогея – вы можете получить сюрприз от своего партнера. И не забудьте выразить свои искренние эмоции, вам пора открываться второй половинке. Таким образом, вам удастся создать уравновешенные, гармоничные отношения.

Для одиноких Овнов звезды советуют решиться на смелый шаг и сделать то, о чем вы давно мечтаете.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 1 – 7 июня 2020 года для Тельца



В начале июня путь к личному счастью у Тельцов будет пролегать через препятствия. В эти дни вы отдалитесь от своего партнера из-за ежедневных дел. Но советуем больше времени уделять друг другу, чтобы вместе найти эффективные решения проблем. Ведь разговор всегда помогает в решении всех проблем.

Одиноким Тельцам, которые ищут себе вторую половинку, придется столкнуться с реальной жизнью. Астрологи отмечают, что стоит перестать гнаться за недостижимым, потому что вы потерпите неудачи, и это сделает вас несчастным.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 1 – 7 июня 2020 года для Близнецов



На этой неделе Близнецам стоит успокоиться, это поможет вам очистить голову и найти время для проведения романтических моментов с партнером. Будьте смелы в своих желаниях и не бойтесь говорить их партнеру, потому что это только укрепит ваши отношения.

А чтобы зарядить позитивом всех вокруг, можно начать "разгребать завалы" в отношениях с другими людьми, избавляясь от старых обид, отживших связей и невыполненных обещаний.

Одиноким Близнецам астрологи советуют быть общительными, потому что так вам непременно удастся подойти ближе к человеку, который изменит вашу жизнь.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 1 – 7 июня 2020 года для Рака



Планеты обещают Ракам прекрасную неделю. Ваши дни будут наполнены эмоциями из-за неожиданных событий, которые запланировал ваш партнер. Это сблизит вас и атмосфера и отношения между вами улучшатся. Выходные будут еще романтичнее и полны страсти.

Однако в эти дни вы также можете стать более уязвимыми, что может спровоцировать ссоры. Поэтому не дайте эмоциям управлять и будьте осторожнее в высказываниях и поступках.

Одиноким Ракам, планирующим новые отношения, стоит сосредоточить внимание на человеке, который вам давно нравится. На этой неделе вы получите несколько шансов ближе пообщаться или даже устроить романтическое свидание. К тому же, кто-то с вашей работы заинтересовался вами, поэтому не закрывайтесь от них, вам может понравиться развитие событий.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 1 – 7 июня 2020 года для Льва



На этой неделе удача на стороне Льва, то есть вы сами будете руководствоваться своей чувственностью и страстью. В следующие несколько дней вы будете наслаждаться прекрасными моментами со своим партнером, и это будет фантастически. Наконец Львы смогут почувствовать себя готовыми сделать следующий шаг в отношениях.

Но у многих Львов эмоции рискуют зашкаливать как в положительном ключе, так и в негативном. Поэтому не стоит принимать близко к сердцу реакции и слова второй половинки и избегать опрометчивых выводов и ложных подозрений.

Одиноким Львам астрологи советуют не спешить, ведь на все свое время. Пока можете еще поразвлечься и искать преимущества в одиночестве. На этой неделе также возможно новое знакомство, которое превратится в нечто очень интересное в будущем.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 1 – 7 июня 2020 года для Девы



На этой неделе самоанализ станет отличным подспорьем для тех Дев, кто хочет наладить отношения с партнером и привлечь в них счастье. Главное – не искать только негатив, иначе работа над собой может с легкостью перейти в самокритику, что только усугубит имеющиеся проблемы.

Одиноким Девам астрологи советуют присмотреться к тому, кто сильно отличается от вас. Их личность может очень заинтриговать, и вы, возможно, захотите познакомиться с ними поближе. И как только вы создадите определенную связь на более глубоком уровне, то увидите, что вы на самом деле болшепохожи между собой, чем вы думали.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 1 – 7 июня 2020 года для Весов



В период с 1 по 7 июня астрологи советуют Весам быть спокойными и избегать напряжений. Не позволяйте ничему испортить ваше настроение. Выходные у вас будут очень эмоциональными, и вы получите возможность поехать в короткую поездку или на экскурсию с партнером. Там вы сможете прекрасно провести время, и это укрепит связь между вами.

Но постарайтесь стать ближе с партнером, не управляя им: сейчас важно играть заодно, и не пытаться двигаться в каком-то конкретном направлении. Пусть отношения плывут по течению.

Если вы одиноки, то эксперты рекомендуют подумать о том, что вы ищете в своей любовной жизни, а потом признайте это. Так, вы сможете успокоиться и найти внутреннее счастье и гармонию для поиска второй половинки.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 1 – 7 июня 2020 года для Скорпиона



На этой неделе Скорпионам может быть сложно в решении любовных вопросов, ведь вторая половинка может постоянно вмешиваться в вашу жизнь и мысли. А это создаст растерянность и напряжение, а также негативный настрой в ваших отношениях. Астрологи рекомендуют стоять на своей позиции и сохранять спокойствие.

До конца недели в личной жизни Скорпионов все будет идти хорошо, если отношения будут основаны на доверии и взаимоподдержке. Яркий контраст с бытовыми буднями выходные пробудят вашу страсть.

Если вы ищете партнера, то забудьте про свои сомнения и начните общение с тем, кто вас интересует. Результат заставит вас чувствовать себя прекрасно.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 1 – 7 июня 2020 года для Стрельца



Стрельцам на этой неделе стоит ждать очень хороших новостей в вашей любовной жизни. И будьте готовы решить любые проблемы в отношениях, не зацикливаясь на них. В конце недели вы получите шанс откровенно поговорить со своим партнером и уточнить все, что препятствует вашим связям. Воспользуйтесь шансом выразить свои чувства искренне и прямолинейно.

Если Стрельцы изменят свой взгляд в сторону светлого будущего, то у вас получится выбраться из-под обломков неурядиц и одновременно улучшить отношения с любимым человеком.

Если вы одиноки, то именно период с 1 по 7 июня прекрасное время для изменений. Возьмите дела в свои руки и большими, уверенными шагами измените ситуацию в свою пользу.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 1 – 7 июня 2020 года для Козерога



Астрологи уверяют, что на этой неделе Козероги будут весьма настроены и смогут улучшить отношения с партнером, своим пониманием и уступчивостью. Сейчас вам нужно хорошо провести время со второй половинкой и не позволяйте любым необоснованным мыслям разрушать ваши отношения.

И разберитесь со своими желаниями, не теряя при этом связь с близким человеком. Потому что ее/его поддержка поможет вам справиться с неприятностями.

Если вы одиноки, то на этой неделе у вас не будет причин чувствовать разочарование. Наслаждайтесь жизнью и знайте, что ваше счастье найдет вас.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 1 – 7 июня 2020 года для Водолея



В любовной сфере на этой неделе Водолеям нужно взять дела в свои руки. Ваш ум хитро играет, заставляя вас безосновательно подозревать вторую половинку. Но будьте реалистами и трезво оценивайте ситуации, касающиеся ваших отношений.

В ближайшие дни наиболее активны энергии творчества и любви, поэтому астрологи советуют помечтать. Именно такая "несерьезность" поможет зародиться удачным идеям и новым начинаниям в любви.

Если вы не в отношениях, то на этой неделе стоит наслаждаться своим одиночеством и свободой, которую вы имеете. Чем дальше вы будете относиться благосклонно к важному человеку, тем лучше вы будете себя чувствовать и сможете правильно оценить то, подходит ли он/она вам.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 1 – 7 июня 2020 года для Рыб



В период с 1 по 7 июня Рыбы получат хорошую новость в любовной сфере, а ваши желания любимый человек будет выполнять с удовольствием. Это отгонит все страхи, оставляя достаточно места для романтических моментов страсти и любви.

Однако астрологи советуют не злоупотреблять своим влиянием на любимого человека: дар убеждения, и ваше обаяние рискует превратить любовь в энергетическую привязанность. Добиться положительных изменений поможет управление собой и своими эмоциями.

Если вы одиноки, то эти выходные принесут Рыбам возможность познакомиться с интересными людьми и прекрасно провести с ними время. Кроме того, вы сможете превратить одно из этих знакомств в нечто более серьезное, если рискнете.