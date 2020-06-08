Эта неделя будет неожиданно приятной для влюбленных. Поэтому просмотрите любовный гороскоп на неделю 8 – 14 июня 2020 года для всех знаков Зодиака, чтобы знать, каких сюрпризов ждать в любовной сфере.

Журналисты 24 канала подготовили для вас информацию о любви и отношениях для всех знаков Зодиака, которые сложатся на этой неделе с 8 по 14 июня 2020 года.

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Любовный гороскоп на неделю 8 – 14 июня 2020 года для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 8 – 14 июня 2020 года для Овна

На этой неделе отношения Овна со второй половинкой сложатся положительно, астрологи советуют вам быть приятнее и более открытыми к своему партнеру. Покажите им свою любовь и свои чувства к ним. В частности, можно организовать какой-то отдых на выходные или просто устроить особое свидание.

Однако в некоторых парах могут возникнуть проблемы из-за противоречивости желаний или отсутствия доверия в паре. Таким Овнам эксперты советуют найти немного времени для себя и своих мыслей. Когда получится разобраться с внутренними проблемами, можно ожидать романтики.

Зато одиноким Овнам стоит не сидеть дома и наслаждаться свободой. И не бойтесь знакомиться с другими – если вы будете на этой неделе дружественно настроены, то у вас будет больше шансов встретить свою вторую половинку.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 8 – 14 июня 2020 года для Тельца

Тельцам на этой неделе нужно выбрать более понимающее, коммуникативное отношение ко второй половинке в отношениях. Однако не держите все в себе и выражайте мысли, это поможет провести содержательную дискуссию с партнером, которая принесет весомые результаты. Если вы преодолеете все трудности в паре, то это укрепит вашу любовь.

Если же Тельцы одиноки, то на этой неделе вам нужно больше понимания и не бояться рисковать. Важно также рассуждать прагматично, чтобы не потерять стабильности в личной жизни. Но если хотите изменить свою жизнь, то сначала измените собственные взгляды.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 8 – 14 июня 2020 года для Близнецов

На этой неделе Близнецам в любовной сфере стоит ожидать положительных изменений, если вы будете более открытыми и склонными к своему партнеру. У вас будет шанс провести немного романтического времени с любимым человеком. Выходные будут жаркими и очень интересными, а благодаря поддержке партнера ваша жизнь станет проще и счастливее.

Даже если Близнецы сейчас одиноки, вы можете познакомиться на выходных с интересным человеком, поэтому не отклоняйте предложения друзей развлечься и отдохнуть.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 8 – 14 июня 2020 года для Рака

В период с 8 по 14 июня отношения Раков будут вызывать беспокойства. В частности, вновь в вашей жизни может появиться прошлое, а это создаст напряжение и возможные ссоры с нынешним партнером. Поэтому действуйте осознанно и сохраняйте свое достоинство. Не позвольте бывшим связям разрушить ваши отношения.

У одиноких Раков на этой неделе ожидается значительное оживление в личной жизни: кто-то наконец найдет вторую половинку или случится знакомство с интересным человеком.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 8 – 14 июня 2020 года для Льва

На этой неделе любовная жизнь Льва будет переживать непростые решения. Однако все в ваших руках, ведь вам придется выбирать: двигаться дальше, оставляя прошлое в прошлом, или же не спешить с новыми отношениями. Если вы выберете первое, то будущее сулит много интересного.

Однако также вас может удивить поведение любимого человека, потому что партнер может пойти на открытый конфликт. Астрологи советуют держать себя в руках и не поддаваться на эмоциональные манипуляции. В этом поможет откровенный разговор.

Одиноким Львам не стоит отклонять предложения второго пола на свидание или прогулку, возможно это принесет что-то интересное в вашу жизнь.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 8 – 14 июня 2020 года для Девы

Для Девы это будет очень хорошая неделя, если вы будете избегать преувеличений и будете замечать вещи с реалистичной точки зрения. Общение и отношение второй половинки создадут теплую и душевную атмосферу в ваших отношениях.

Чтобы избежать сложностей и недопонимания с партнером, астрологи советуют не сопротивляться изменениям, даже несмотря на негативный сценарий.

Одиноким Девам, которые хотят найти любовь, стоит проявить позитив и идти к своей цели. Поэтому, пригласите на свидание человека, который вам нравится уже давно.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 8 – 14 июня 2020 года для Весов

В период с 8 по 14 июня Весам стоит быть сдержаннее и не допускать раздражения в отношениях, потому что это может повлечь конфликт в паре. Если вы хотите чтобы все наладилось, то астрологи советуют организовать незабываемые выходные с партнером, что даст отдохнуть от суеты повседневной жизни. Если захочется окружить любимого человека заботой, лучше ненавязчиво помочь ему/ей воплотить мечту в жизнь.

Одиноким Весам сейчас не стоит бросаться на поиски новой любви, лучше на этой неделе отдохните с друзьями и насладитесь своей свободой.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 8 – 14 июня 2020 года для Скорпиона

На этой неделе Скорпионы склонны к ссорам и напряженности в отношениях с партнером. Если в этом нет реальной причины, то попробуйте сдержать свои эмоции и избежать споров. Найдите больше приятных дел вместе с любимым человеком, особенно в конце недели, это поможет расслабиться и проявить искренние чувства друг к другу. Возможно, пора устроить короткий отпуск?

Если Скорпионы находятся в поисках любви, то в их поле зрения появятся интересные кандидатуры. Звезды будут на этой неделе подбрасывать вам различные варианты интриг и внеплановых знакомств. Соглашаться на них или отвергать подобные мысли – решать только Скорпионам.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 8 – 14 июня 2020 года для Стрельца

Стрельцам на этой неделе стоит обсудить ход своих отношений с партнером. Запланируйте несколько событий вместе, это может вывести ваши отношения на новый уровень. И не бойтесь высказывать свои беспокойства относительно некоторых ситуаций, ведь сейчас самое время решить их раз и навсегда. В противном случае можно собственными руками разрушить свое счастье. Выходные позволят хорошо отдохнуть и получить положительные эмоции.

Одиноким Стрельцам стоит найти вторую половинку и прекратить общаться с бывшим партнером. Ведь это ни к чему не приведет, поэтому лучше начинайте строить планы на будущее без прошлого.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 8 – 14 июня 2020 года для Козерога

Астрологи уверяют, что на этой неделе Козероги будут иметь удачу и позитивные изменения в личной жизни. Следующие несколько дней вы будете наслаждаться прекрасными и незабываемыми моментами со своим партнером, и это будет фантастически.

Кроме того, в своих отношениях Козерогам будет полезно ослабить инициативу, умерить амбиции и согласиться на компромисс с партнером.

Зато одинокие Козероги будут слишком доверчивы по отношению к противоположному полу. Вряд ли ситуация сложится для них неприятным образом поэтому хорошо обдумывайте свои решения.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 8 – 14 июня 2020 года Водолея

Водолеям на этой неделе стоит восстановить контроль над своей любовной жизнью. Ведь сейчас вы пытаетесь контролировать ваши потребности и эмоции, но это осложняет ваши отношения с партнером. Поэтому, в эти дни попробуйте наконец высказать свои истинные чувства или даже сомнения. В таком случае эта неделя будет очень удачной в плане романтических отношений.

Также астрологи советуют присмотреться к интересам и желаниям партнера, ведь, возможно, любимый человек давно ждет встречного шага, помощи или поддержки. Забота о чувствах второй половинки обязательно поможет вам стать ближе друг к другу.

Одиноким Водолеям не стоит опускать руки в поисках второй половинки. Еще немного и вы найдете свое счастье, пока можете больше самореализовываться.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 8 – 14 июня 2020 года для Рыб

В период с 8 по 14 июня Рыбы в любовной жизни – на правильном пути, поэтому продолжайте двигаться по своему плану. А откровенный разговор может приблизить вас к партнеру, поэтому не оставайтесь равнодушными, если вторая половинка берет на себя инициативу пообщаться. Это также хорошее время для установления общих целей для вашего пути. Жаркие выходные закончат неделю идеально – вы весело проведете время с партнером.

У одиноких Рыб не ожидается кардинальных изменений, если они не увлекутся идеей изменить свою личную жизнь. Но астрологи уверены: Рыб и без этого ждет череда приятных событий и радостных новостей. Главное – не манипулировать чувствами к человеку, который вам понравился.