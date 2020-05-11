Любовный гороскоп на неделю 11 – 17 мая 2020 для всех знаков Зодиака

Читайте подробнее о любви и отношениях всех знаков Зодиака на неделю 11 – 17 мая 2020 года.

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Гороскоп на неделю 11 – 17 мая 2020 года для Овна

В течение недели у Овнов будут возникать провокационные ситуации, поэтому астрологи советуют отказаться от фантазий и снять, наконец, розовые очки. Сейчас опасно поддаваться мечтам и иллюзиям: это может сбить с толку и толкнуть на кривую дорожку. Важно помнить, что любовь – это не только прогулки под луной, но и ежедневная работа над отношениями.

Одиноким Овнам конец недели создаст условия для тайны или интриги. Начало ей может положить случайная встреча или письмо из прошлого. Возможно, вам напомнит о себе школьная любовь, бывший партнер или забытый роман.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 11 – 17 мая 2020 года для Тельца

Многие Тельцы на этой неделе будут поглочены самореализацией, карьерой и работой. К сожалению, в таком жестком графике может не хватить времени на личную жизнь. Вас может смущать отсутствие гармонии и синхронности в мыслях и чувствах второй половинки, но не дайте этому разрушить ваши отношения.

Свободным Тельцам волноваться не о чем: они еще успеют встретить свою любовь. Зато отношения семейных представителей Знака могут оказаться под угрозой. Звезды советуют не забывать об интересах партнера: порадуйте любимого человека, предоставьте ему поддержку. Чуткость и внимательность помогут удержать гармонию.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 11 – 17 мая 2020 года для Близнецов

Близнецам любовный гороскоп на неделю предсказывает гармонию и счастье в отношениях с противоположным полом. В середине недели возможны разногласия с партнером по бытовым вопросам. Поэтому не стоит остро реагировать на критику в свой адрес и претензии партнера, лучше просто прислушиваться к его мнению и сделать выводы.

Одиноких Близнецов ждет удача в любви: многократно усилится умение добиваться своего, которым обязательно стоит воспользоваться. Зато личная жизнь семейных Близнецов станет бурной. Могут вернуться подозрения, искушения, интриги, ревность. А масла в огонь могут подлить сплетни.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 11 – 17 мая 2020 года для Рака

На этой неделе личная жизнь Раков будет похожа на весы: на одной чаше которых будет лежать их жизнь, на другой – отношения с партнером. К сожалению, совместить романтику и решения возникших проблем будет сложно, поэтому придется выбирать. И скорее всего, Ракам стоит поработать над отношениями. И тогда все станет на свои места после приложенных усилий.

А у влюбленных Раков на этой неделе появится поле для действий. Не стоит рассчитывать на прямоту и ясность в общении: обстановка будет подталкивать к манипуляциям и хитроумным маневрам. С вами вряд ли будут честными, не исключены и интриги за вашей спиной.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 11 – 17 мая 2020 года для Льва

На этой неделе звезды дадут Львам неплохие шансы вывести отношения на новый уровень. Для этого не придется лезть из кожи, достаточно будет просто добавить в отношения немного страсти, нежности и совместных занятий. Уделите больше внимания вопросу совместного времяпрепровождения и поищите со своим партнером общие интересы. Пусть это будет какое-то хобби, фильмы или книги, которые нравятся обоим.

Одинокими Львами может овладеть вдохновение, но не стоит рисковать и идти к цели напролом, важно действовать в рамках здравого смысла. К тому же, на этой неделе вам лучше не строить планов на будущее. Звезды советуют вам жить моментом и внимательно наблюдать за происходящим.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 11 – 17 мая 2020 года для Девы

На этой неделе Девам звезды советуют контролировать эмоции, поступки и слова. Многие невинные мелочи на этой неделе могут сильно обидеть любимого человека, подорвать его веру в себя и вашу любовь. Желательно проявить мягкость и мудрость в общении, не концентрируя внимание на негативе.

Одиноких Дев ждут новые встречи и интересные знакомства. Но не стоит делать окончательный выбор в пользу одного из поклонников. Наоборот, чем больше общения с разными людьми, тем выше вероятность выбрать лучшее.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 11 – 17 мая 2020 года для Весов

В личной жизни Весов на этой неделе может произойти немало приятных событий. И несмотря на то, что они вряд ли будут носить масштабный характер, их влияние поможет укрепить связь с любимым человеком на длительное время. Астрологи рекомендуют провести больше свободного времени с партнером. Если Весы к этому прислушаются, то восстановят силы и энергию. Следующая неделя – отличное время, чтобы разобраться с проблемами и трудностями, как своими, так и партнера.

На этой неделе влюбленным Весам станет проще держать связь с объектом своих симпатий и находить нужные слова для выражения своих чувств. Общение будет единственной, но прочной нитью.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 11 – 17 мая 2020 года для Скорпиона

Для Скорпионов на этой неделе не будет ничего невозможного. Астрологи предлагают определиться с тем, что сейчас наиболее актуально, и сделать шаг на встречу желаемому. Можно стать ближе с партнером, решить семейные перипетии, познакомиться с интересным человеком или организовать необычное свидание. Главное – прислушиваться к голосу своего сердца.

Зато одиноким Скорпионам их старый прием соблазнения даст слабый эффект. Однако вместо гармонии чувств возможные манипуляции могут попасть в уязвимые точки. Поэтому лучше избегать сомнительных связей и случайных приключений.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 11 – 17 мая 2020 года для Стрельца

На следующей неделе мая Стрельцов ждет приятная ситуация в личной жизни. Все ссоры и недоразумения сойдут на нет, в паре наладится взаимопонимание. Самое время посвятить свободное время семейному отдыху, общению с партнером, подумать о будущем и дальнейшем развитии отношений.

У одиноких представителей Знака может вспыхнуть яркий роман. Им астрологи советуют не беспокоиться по пустякам, а просто отдаться течению событий и получать приятные эмоции. Однако также возможна ностальгия и даже встреча с бывшим партнером.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 11 – 17 мая 2020 года для Козерога

В личной жизни Козерогов назрели серьезные перемены и сейчас важно не забывать, что все делается к лучшему. А звезды призывают Козерогов отдохнуть от рутины и внешних проблем, уединившись с партнером в приятной обстановке. Устройте романтический вечер или прогуляйтесь в парке (это уже можно сделать на карантине) и скажите любимому человеку, как сильно его/ее любите.

Одинокие Козероги должны все взять в свои руки и решиться пригласить человека, который давно нравится, на свидание. На этой неделе удача на вашей стороне, поэтому не упустите этот шанс.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 11 – 17 мая 2020 года для Водолея

На этой неделе все мысли Водолеев буду заняты романтическими планами, и это очень хорошо: небесный покровитель ведет их кратчайшим путем к успеху. Любовный гороскоп обещает много положительных событий, а в некоторых отношения выйдут на новый этап. Однако в этом ряду дней и грандиозных свершений неплохо было бы найти время на душевные разговоры и обмен мнениями: кроме своих желаний и чувств важно знать, что думает и чувствует близкий человек.

А влюбленным Водолеям на этой неделе не стоит сомневаться в чужих чувствах, важнее разобраться в своих. Старайтесь не идти против своих принципов и ценностей.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 11 – 17 мая 2020 года для Рыб

Рыб, которые находятся в браке или в отношениях, ждет много событий, как приятных, так и не очень. Звезды советуют подготовиться, потому что вас ждут крутые виражи и повороты на 180 градусов. Вполне возможно, что некоторые обстоятельства личной жизни выбьют почву из-под ваших ног. В таких ситуациях важно не терять голову и противодействовать новым вызовам вместе с любимым человеком.

Одиноким Рыбам на этой неделе повезет на новые знакомства. Поэтому делайте все, что в ваших силах, чтобы завоевать сердце второй половинки. Возможно, это ваша судьба.