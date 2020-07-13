Неделя с 13 по 19 июля 2020 создаст очередные конфликты в любовной жизни некоторых знаков Зодиака. Однако другие смогут насладиться романтикой и любовью второй половинки. Какой эта неделя будет для вас – читайте любовный гороскоп от LifeStyle 24.

Журналисты 24 канала узнали, чего ждать каждому знаку Зодиака в отношениях на этой неделе – с 13 июля по 19 июля 2020 года.

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Любовный гороскоп на неделю 13 – 19 июля 2020 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 13 – 19 июля 2020 года для Овна

На этой неделе, по словам астрологов, Овнам стоит быть более внимательными к своей второй половинке, действовать в соответствии с вашим настроенем и слушать свое сердце. Если вы чувствуете, что охладели к партнеру, то попробуйте предпринять какие-то шаги, которые помогут это исправить. Совместными усилиями вы обретете гармонию и согласие в отношениях.

Если Овны одиноки, то эта неделя – прекрасное время, чтобы наконец подойти к человеку, который вас давно интересует, и признаться в своих чувствах. Вас может увлечь головокружительный и очень страстный роман.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 13 – 19 июля 2020 года для Тельца

В период с 13 по 19 июля в любовной жизни Тельцов будет царить гармония. Но все, астрологи рекомендуют вам выражать свои чувства немного открыто, чтобы ваш партнер мог их понять. Запланируйте что-то романтическое на выходные или сходите на свидание. Избегайте любых споров и будьте честными друг с другом.

Одиноким Тельцам стоит понять, что изменение статуса вашей любовной жизни зависит от вас. Возможно, следует обратить внимание на вашу коллегу или знакомого. Из этого может получиться что-то очень интересное.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 13 – 19 июля 2020 года для Близнецов

В ближайшую неделю ваши отношения войдут в хорошую фазу, поскольку все конфликты между вами и вашим партнером наконец решатся. Вы сделаете свою жизнь лучше, если успокоитесь и проявите больше интереса и привязанности к любимому человеку. Вам сейчас необходимо хорошо провести время, поэтому запланируйте романтический вечер.

Одиноким Близнецам не стоит разочаровываться. Наслаждайтесь своей жизнью и летом. Звезды предсказывают, что новая любовь наступит тогда, когда вы этого меньше всего ожидаете.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 13 – 19 июля 2020 года для Рака

Ракам на этой неделе стоит приложить определенные усилия, чтобы подойти ближе к своему партнеру и объяснить ему, насколько он важен в вашей жизни. Не оставляйте его "на второй план", не провоцируйте ревности без причины. Все это может привести к конфликтам. Поэтому, вы можете попробовать их избежать, если больше времени будете уделять второй половинке.

Ракам, у которых нет отношений, стоит наконец найти себе партнера. Примите решение в пользу кандидата, который давно проявляет к вам чувства, и перестаньте сомневаться в нем. Возможно, у вас сложатся прекрасные отношения.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 13 – 19 июля 2020 года для Льва

Львам на этой неделе астрологи не рекомендуют вспоминать прошлые конфликты и создавать недоразумения в паре. Побудьте наедине и подумайте об отношениях. Чтобы избежать лишних проблем, следует свести ваше общение к минимуму и занять "выжидательную позицию". Это поможет избежать ссор. К концу недели попробуйте наладить отношения.

Одиноким Львам стоит продолжайте общаться и встречаться с людьми, которые вам нравятся и с которыми у вас общие интересы. Но начинать серьезные отношения вам пока не стоит, не спешите.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 13 – 19 июля 2020 года для Девы

Девам светит удачная неделя. В вашу любовную жизнь ворвутся события, которые определят будущее, а также принесут изменения, которые еще больше сблизят вас со второй половинкой. В общем, все будет проходить положительно и это вдохновит на новые подвиги во имя любви.

Эта неделя заставит Дев увидеть, насколько много общего у вас с окружающими людьми, независимо от того, одиноки вы или в отношениях. Вы будете очень коммуникативными, и это принесет вам облегчение и новый подход к любви.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 13 – 19 июля 2020 года для Весов

Ближайшая неделя для Весов может оказаться замечательной, если вы будете проводить много времени вместе и сможете решить некоторые проблемы в отношениях, которые вызвали сомнения. Астрологи советуют наслаждаться временем вместе и избавиться от мыслей, которые вас беспокоят.

Одиноким Весам стоит радоваться замечательными днями в одиночестве, ведь совсем скоро вы встретите человека, о котором мечтаете. Осталось немного подождать.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 13 – 19 июля 2020 года для Скорпиона

Скорпионам стоит наконец прекратить мечтать и посмотреть на некоторые вещи более реалистично. Выясните, чего вы хотите от своего партнера и каковы ваши потребности. И только тогда вы сможете построить прекрасные отношения с партнером. К тому же, можно сделать второй половинке подарок за то, что пережили они рядом с вами.

Если Скорпионы одиноки, то астрологи советуют оставайться спокойным и присмотреться к своему окружению. Возможно, среди ваших друзей есть человек, который вам идеально подходит. Но не спешите, попробуйте сначала понять его/ее намерения.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 13 – 19 июля 2020 года для Стрельца

На этой неделе ваши отношения будут складываться хорошо, и ваш партнер будет приятно удивлен сюрпризам. Ожидайте положительные сдвиги в отношениях, ведь все проблемы вы уже прошли. Некоторые счастливые Стрельцы могут решиться на серьезные шаги или даже новый этап в отношениях.

Одиноким Стрельцам нужно уделить свое внимание тем, кто этого заслуживает и кто искренне заинтересован в вас, и прекратите общение с людьми, которые предали вас в прошлом. Будьте открыты для новых знакомств, а прошлое оставьте в прошлом.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 13 – 19 июля 2020 года для Козерога

По словам астрологов в ближайшие дни ваши отношения будут прекрасными, если вы не будете вспоминать вещи, которые беспокоили вас обоих в течение последних нескольких месяцев. Держите себя в руках и не проверяйте отношения на прочность. Лучше составьте новые планы на будущее и установите правила, которые оживят вас и ваши отношения.

Одиноким Козерогам стоит присмотреться к кандидатам на ваше сердце. Ведь на этой неделе вы можете решить, что пора создать отношения. Успех будет на вашей стороне.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 13 – 19 июля 2020 года для Водолея

Водолеям звезды обещают захватывающую неделю с большими перспективами на будущее. Но для этого вам стоит еще узнать о партнере много нового и познакомиться с его скрытыми качествами. Но в целом ваши отношения улучшатся и вы обретете гармонию.

Одиноким Водолеям астрологи советуют подготовиться, ведь ваше одиночество не продлится долго. Ваши друзья познакомят вас с особенным человеком, который вам понравится.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 13 – 19 июля 2020 года для Рыб

Рыбам на этой неделе нужно уделить больше внимания своему партнеру и посмотреть, действительно ли он заслуживает того, чтобы быть рядом с вами и делает ли он вас счастливым. Не бойтесь говорить с ним о своих проблемах. Также не стоит провоцировать ревность или конфликты в паре.

Одиноким Рыбам надо постараться провести как можно больше времени с окружающими людьми и друзьями. Не зацикливайтесь на поиска любви, ведь ваше время еще не пришло.