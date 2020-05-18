Любовный гороскоп на неделю 18 – 24 мая 2020 для всех знаков Зодиака

Эта неделя для каждого знака Зодиака принесет романтические неожиданности. Поэтому, прочитайте гороскоп на неделю 18 – 24 мая 2020 года для всех знаков Зодиака, чтобы знать, как сложатся ваши отношения на ближайшие дни.

Читайте подробнее о любви и отношениях для всех знаков Зодиака на неделю 18 – 24 мая 2020 года.

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Любовный гороскоп на неделю 18 – 24 мая 2020 года для всех знаков Зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 18– 24 мая 2020 года для Овна

Старайся на этой неделе сдерживать свои эмоции, не стоит переживать из-за мелких неурядиц. Прежде, чем излить гнев на любимого человека, разберитесь в себе и своих чувствах. Овнам не будет давать покоя ревность, повод для которой будет абсолютно незначителен. Поэтому, не превращайтесь в шпиона и не упрекайте свою половинку, если не хотите спровоцировать скандал, о котором потом будете жалеть.

К концу недели Овны смогут поднять отношения с любимым человеком на новый уровень! Звезды говорят, что вы смело можете брать инициативу в свои руки, особо не усердствуя при этом: даже маленький шаг может послужить катализатором процесса и многое изменить.

Тем, кто одинок, не стоит терять самообладание и спешить с выбором спутника: звезды столкнут вас с легким увлечением, которое вряд ли можно назвать любовью всей жизни. Но эта неделя точно будет насыщена общением.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 18– 24 мая 2020 года для Тельца

Конец мая обещает Тельцам отличное настроение и приятные изменения, которые нужно разделить с любимым человеком. "Корабль любви" обязательно обойдет все скалы, если трезво оценивать происходящее и просчитывать наперед возможные последствия принятых решений.

У тех Тельцов, которые лишь недавно начали выстраивать отношения, появится безудержное желание переделать спутника по собственному шаблону. Подобное поведение не приведет ни к чему хорошему. Или поставьте точку в романе, или научитесь воспринимать людей со всеми их недостатками.

Одинокие Тельцы смогут привлечь внимание противоположного пола и добиться успеха в личной жизни, но не забудьте учесть прошлый жизненный опыт.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 18– 24 мая 2020 года для Близнецов

Некоторым Близнецам с 18 по 24 мая будет труднее поддерживать гармонию в отношениях. Кроме того, поведение любимого человека может отличаться повышенной эмоциональностью и мнительностью. Поэтому проявите гибкость и спокойно относитесь к перепадам настроения партнера.

Однако к концу недели вы поймете, что не можете жить без любимого человека и, возможно, решитесь или получите предложение руки и сердца. Зато у семейных Близнецов наконец наступает период гармонии.

Тем Близнецам, которые пока одиноки, звезды помогут вызвать интерес к себе – однако, ждите на необычное знакомство с человеком, который сначала будет не совсем в вашем вкусе. Это обеспечит Близнецам необходимый накал страстей и остроту ощущений.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 18– 24 мая 2020 года для Рака

На этой неделе личная жизнь Раков зависит от их умения принимать интуитивные решения, не углубляясь в сомнения и слишком долгие размышления. Инициатива и развитая интуиция приведут к счастливому завершению всех начинаний. Если хотите привнести разнообразие в отношения, сделайте сюрприз своему спутнику. В случае возникновения критической ситуации в отношениях с любимым человеком, обратитесь за помощью к близким людям.

Одиноким Ракам на этой неделе следует действовать так, как велит им сердце. Если вы одиноки, то можете позволить себе легкий флирт. Но звезды не советуют принимать слишком близко к сердцу знаки внимания от чужого человека. Вы или попадете в неловкую ситуацию, или свяжетесь с тем, кто на самом деле окажется не таким уж и идеальным. Раки, состоящие в браке, не почувствуют никаких изменений.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на неделю 18– 24 мая 2020 года для Льва

В первой половине этой недели Львам придется немного понервничать – их спутники, похоже, не собираются выполнять данных обещаний. Напоминать бесполезно, потому что это может вызвать ссору. Да и вообще, подумайте о том, насколько серьезными могут быть услышанные вами слова. Во второй половине недели ситуация стабилизируется и вы сможете договориться с любимым человеком о том, что вас волнует. Прошлые ошибки и упреки будут забыты, если проявить терпимость и склонить партнера к откровенному разговору.

Одиноких Львов ждет новое любовное увлечение, с которым они могут провести большую часть недели, главное, не строить больших ожиданий, потому что есть риски разочароваться из-за расплывчатых обещаний нового партнера. Поэтому не спешите строить планов на будущее. Звезды советуют тебе жить моментом и внимательно наблюдать за действиями партнера.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 18– 24 мая 2020 года для Девы

Звезды предупреждают, что на этой неделе душевные переживания могут помешать Девам строить отношения. А все потому, что вы можете неожиданно приревновать своего любимого человека к его прошлым отношениям. Возможно, причиной тому послужат воспоминания, а может, судьба столкнет вас с бывшим партнером избранника. Но, чтобы избежать конфликта, представителям этого знака Зодиака нужно признать свою неправоту, осознать страхи или неприятные черты характера. Астрологи советуют забыть про все плохое, и не быть эгоистом, чтобы наладить счастливые отношения.

Те Девы, которые сейчас одиноки, на этой неделе смогут устранить из своей жизни соперников и соперниц, не прилагая к этому особых усилий. Поэтому, насладитесь временем с тем, кто вам нравится, и попробуйте выдвинуть отношения между вами на новый уровень.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 18– 24 мая 2020 года для Весов

У многих Весов с 18 по 24 мая могут обостриться противоречия в отношениях с партнером. Причиной этого станут внезапные негативные эмоции, обиды прошлого или внутренние страхи. Астрологи говорят, что чтобы наладить гармонию, достаточно просто изменить точку зрения на ситуацию. Ключом к душевному равновесию станет спокойное отношение друг к другу.

До конца недели Весам необходимо оживлять отношения, вносить в них что-то новое, чтобы не надоесть своему партнеру. Не стесняйся пробовать что-то новое, необычное и вы получите вознаграждение.

Зато одиноким представителям этого Знака удастся заполонить сердце давно понравившегося человека. Однако, звезды не советуют сразу заводить новый роман – это может стать причиной для сплетен и неприятностей в вашем окружении. советуем какой-то период времени подержать вашу связь в секрете.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 18– 24 мая 2020 года для Скорпиона

Для Скорпионов конец мая может стать неспокойным временем, потому что вам придется во всем искать компромиссные решения, а иногда даже соглашаться с тем, с чем вы явно не согласны. Но это поможет избежать конфликтных ситуаций. Успех в личной жизни в основном будет зависеть не от ваших действий, а от того, что вы не будете делать. Иногда полезно играть по чужим правилам.

Свободным Скорпионам следует позаботиться о своей репутации и начать активные действия. Если вы пока не нашли себе пару, то можете рассчитывать на ваше везение. Человек, которым вы были увлечены, покажет свою взаимность. Некоторых Скорпионов ждет интересное знакомство.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю 18– 24 мая 2020 года для Стрельца

На счастье в личной жизни Стрельцов могут повлиять действия тайных завистников и людей, которые хотят разрушить ваши отношения. Если между вами и вашим партнером таки произошла ссора, эта неделя идеально подходит для того, чтобы устранить недоразумение. Вы станете еще ближе друг к другу.

У одиноких Стрельцов появится сильная жажда завязать отношения. Чтобы ее унять, проявите инициативу. Приведите в порядок внешность, включите чувство юмора в общении с понравившимся человеком. Также желательно присмотреться к людям, претендующим на роль вашей второй половинки.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 18– 24 мая 2020 года для Козерога

Эта неделя для влюбленных Козерогов будет насыщенной бурным водоворотом событий. Звезды советуют ради собственного благополучия проявить инициативу и стабилизировать эмоциональный фон в отношениях. Вы легко сможете настроиться на волну любимого человека, поэтому многих проблем удастся избежать.

Для тех, Козерогов, в личной жизни которых накопилось немало проблем, стоит немного побыть в одиночестве. Повышенное внимание и интерес, проявленные со стороны второй половинки, будут вас раздражать. По возможности, возьмите перерыв в работе и отправьтесь куда-нибудь, где вас никто не потревожит.

Для тех, кто одинок, расположение планет способствует неожиданным встречам и знакомствам. Поэтому, если сердце Козерога нуждается в любви, стоит расширить круг знакомых и поддаться первому порыву.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на неделю 18– 24 мая 2020 года для Водолея

На этой неделе Водолеи имеют все шансы дать "новое дыхание" своим отношениям. Если в последнее время в них стало меньше страсти и огня, необходимо сделать что-то для того, чтобы их восстановить. Звезды советуют быть готовыми к смелым экспериментам в любви, ваш избранник воспримет их с восторгом. Водолеи могут не только поделиться своими сокровенными фантазиями с партнером, но, возможно, какие-то из них даже осуществить. Семейные представители этого Знака с головой окунутся в домашние дела, разделив их со своими половинками.

Одинокие Водолеи получат много приятных впечатлений на этой неделе, но говорить о любви пока еще рано. Не спешите развивать отношения с новым человеком, присмотритесь к нему и оставьте пока все на своих местах, время покажет, как вам действовать.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 18– 24 мая 2020 года для Рыб

На этой неделе сознательная работа над отношениями поможет Рыбам укрепить связь с любимым человеком. Не исключено, что некоторые события заставят вас вспомнить о том, что "где тонко, там и рвется". Поэтому, придется потратить немало сил, чтобы гармонизировать ситуацию в личной жизни. Главное, не тратить силы, если любимый человек не готов отвечать взаимностью.

Свободные Рыбы в семь последующих дней получат шанс найти вторую половинку, если будут выбирать сердцем. Звезды советуют зарегистрироваться на сайте знакомств: возможно, именно там вы найдете спутника, о котором давно мечтаете. Но для того, чтобы встреча состоялась в реальности, вам придется проявить экстравагантность и оригинальность. Шансы на успех у Рыб на этой неделе невероятно высокие.