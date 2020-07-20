Неделя с 20 по 26 июля 2020 года обещает парам новые интриги и романтические события. Кого-то ожидает еще больше любви со второй половинкой, а других – очередные конфликты и недоразумения. Каким будет эта неделя для всех знаков Зодиака – читайте любовный гороскоп от LifeStyle 24.

Журналисты 24 канала выяснили, чего стоит ждать каждом знаке Зодиака в отношениях на эту неделю – с 20 июля по 26 июля 2020.

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Любовный гороскоп на неделю 20 – 26 июля 2020 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 20 – 26 июля 2020 года для Овна

Овны на этой неделе получат благосклонность планет в любовной жизни. Вы можете решить любые конфликты с любимым человеком, если приложите все усилия. Покажите партнеру свою любовь и искренние чувства, это поможет вам сблизиться.

Одинокие Овны именно на этой неделе, скорее всего, встретятся с интересным человеком со своей работы или из круга друзей. Также это отличное время для интернет-знакомств. Поэтому, в общем, не бойтесь пускать в свою жизнь новых людей, кто-то из них может оказаться вашей второй половинкой.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 20 – 26 июля 2020 года для Тельца

Ваши отношения в эти дни переживают очень хороший период, и вы это видите, ведь искренне наслаждаетесь любовным счастьем рядом с любимым человеком. Именно понимание и сотрудничество в совместных проектах поможет укрепить ваши отношения. Эту неделю вы уделите друг другу.

Одиноким Тельцам стоит ждать новых знакомств. Этот человек вас точно очарует и поднимет настроение. Но не спешите сразу начинать отношения, сначала лучше узнайте друг друга.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 20 – 26 июля 2020 года для Близнецов

Ваша любовная жизнь на этой неделе будет протекать хорошо. Пришло время решить все проблемы в ваших отношениях, и вы сможете найти выход. Для этого используйте свой ум и проявите понимание, чтобы улучшить ваши отношения. Все ваши желания будут исполнены, и страсть с партнером будет на высоком уровне.

Даже одиноким Близнецам на этой неделе необходима любовь и глубокие чувства. И вы ее получите – возможно от нового партнера, а возможно от близких. На серьезных отношениях пока не зацикливайтесь.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 20 – 26 июля 2020 года для Рака

Ракам в ближайшие дни стоит приложить много усилий, чтобы преодолеть прошлые ссоры и проблемы, которые не позволяют вам создавать планы на будущее. Делайте все, что в ваших силах, чтобы найти взаимопонимание с партнером. На выходных общение с любимым человеком может привести к новым конфликтам, поэтому не создавайте поводов для этого.

Одиноким Ракам на этой неделе астрологи советуют расслабиться и не спешить с поисками любви на всю жизнь. Проведите время с пользой, поразвлекайтесь или даже пофлиртуйте с кем-то, главное – весело проведите время и наслаждайтесь свободой.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 20 – 26 июля 2020 года для Льва

На этой неделе Львы смогут прекрасно провести время с близким человеком. Ваши отношения и любовь будут управлять вами и страсть будет сумасшедшая. Попробуйте удивить партнера своими действиями, однако убедитесь, что вы выбрали точно правильный путь и это не обидит его/ее. Не поддавайтесь провокациям, которые могут испортить настроение.

Одиноким Львам стоит оставаться на позитиве и не расстраиваться из-за определенных проблем в личной жизни. Ведь совсем скоро ваша жизнь кардинально изменится и вы влюбитесь до "бабочек в животе".

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 20 – 26 июля 2020 года для Девы

Девам в период с 20 по 26 июля стоит взять любовные дела в свои руки и решить все проблемы, которые разрушают ваши отношения. Ваш партнер нуждается в том, чтобы вы были рядом и ставить вторую половинку на первое место перед личными потребностями.

Одиноким Девам на этой неделе планеты помогут встретить вторую половинку. Поэтому, будьте готовы начать новые отношения, которые повернут вашу жизнь к лучшему.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 20 – 26 июля 2020 года для Весов

Астрологи советуют Весам прекратить контролировать и доминировать над своим партнером в отношениях. Попробуйте уравновесить все и учтите обязательства друг друга. Проблемы прошлого также могут возникнуть на этой неделе. Поэтому, будет сложно, но можно спасти отношения. Для этого решайте все вопросы вместе со своим партнером и измените отношение к некоторым вещам.

Одиноким Весам может захотеться острых ощущений, однако астрологи не советуют бросаться в объятия первому попавшемуся, тщательно выбирайте партнера.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 20 – 26 июля 2020 года для Скорпиона

В ближайшие дни Скорпионы будут чувствовать себя очень близким к своему партнеру. Вы получите большую силу и удовольствие от своего окружения. К тому же, ваша любовная жизнь будет процветать, а ваши чувства будут горячими. Но на выходные контролируйте свои эмоции и избегайте любых конфликтов с партнером.

Одиноким Скорпионам удастся выполнить все свои желания, в том числе и в любовной жизни. Поэтому не бойтесь сделать первый шаг к человеку, который уже давно вам нравится.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 20 – 26 июля 2020 года для Стрельца

В любовной жизни Стрельца может возникнуть некоторое напряжение на этой неделе, и вы можете начать конфликт со своим партнером без причины, особенно в выходные. Поэтому астрологи советуют следить за своим поведением и не принимайте разговоры к близко к сердцу. Сейчас не подходящее время для экспериментов или споров.

Одинокие Стрельцы наконец решат, чего они хотят. И это хорошо, ведь теперь вы можете двигаться в правильном направлении в любовной сфере.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 20 – 26 июля 2020 года для Козерога

На этой неделе Козерог чувствовать важность отношений. В частности, вам точно захочется поделиться своими чувствами с партнером, и астрологи уверяют, что это стоит сделать, не боясь непонимания от партнера. Ваш любимый человек вас поддержит, потому что очень любит.

Козероги, не состоящие в отношениях, на этой неделе о них задумаются. И вы наконец обратите внимание на человека, который уже давно намекает вам на близкие отношения. Обдумайте такую идею.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 20 – 26 июля 2020 года для Водолея

Водолеям стоит ждать романтическую неделю, которая пройдет без ссор и конфликтов, связанных с ревностью и недоразумениями. Даже те пары, отношения которых едва не разрушились, получат чудесную возможность реанимировать чувства и вернуть тепло в отношения.

В любовной жизни одиноких Водолеев магнетизм на этой неделе будет сильным, и вы будете привлекать противоположный пол. Чувство любви, красота и ваш влечение будут очень сильными. Поэтому вас ждет много поклонников.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 20 – 26 июля 2020 года для Рыб

Ваши отношения с партнером в ближайшие дни улучшатся, и вы поделитесь с партнером глубокими чувствами. Однако, вы стали немного капризными и это может привести к конфликтам. Поэтому, не убеждайте любимого человека, что только ваша точка зрения верна, это может привести к ссоре.

Одиноким Рыбам стоит ждать "привет" из прошлого. Но астрологи рекомендуют не восстанавливать отношения с бывшим партнером, ведь это не оправдает ваши ожидания.