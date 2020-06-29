Неделя 29 июня – 5 июля 2020 года для каждого знака Зодиака будет... Поэтому, если хотите знать, как сложатся ваши отношения на ближайшие дни – читайте любовный гороскоп на эту неделю.

Чем вас удивит любовный гороскоп на 29 июня – 5 июля 2020 года и как сложатся ваши отношения на эту неделю – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Любовный гороскоп на неделю 29 июня – 5 июля 2020 года для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 29 июня – 5 июля 2020 года для Овна

В период с 29 июня по 5 июля Овнам стоит ждать неожиданных сюрпризов, в частности есть возможность перехода романтических отношений на новый этап – вы можете заключить помолвку или даже вступить в брак. В целом, неделя достаточно благоприятная и принесет множество приятных моментов, поэтому не стесняйтесь говорить о своих чувствах со второй половинкой.

Одинокие Овны на этой неделе имеют шанс начать любовные отношения с человеком, за сердцем которого «охотилось» много поклонников. Поэтому не упустите этот шанс.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 29 июня – 5 июля 2020 года для Тельца

Эта неделя для Тельцов обещает быть интересной, но астрологи советуют вам быть более искренними и открытыми в общении со второй половинкой. Поэтому на выходных можно организовать романтическое свидание или пикник, где вы можете насладиться друг другом.

Одиноким Тельцам не стоит терять надежду на отношения с особым для вас человеком. Еще не все потеряно, попробуйте заинтересовать кандидата на ваше сердце.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 29 июня – 5 июля 2020 года для Близнецов

Близнецам на этой неделе эксперты советуют стараться не винить в своей усталости и негативных эмоциях близкого человека. Если ситуация примет критический характер – идите первыми на компромисс. Не позволяйте своему настроению испортить отношения с партнером.

Одиноким Близнецам в ближайшие дни не стоит ожидать знакомства с человеком, с которым вы сможете построить счастливые любовные отношения, поэтому просто весело проведите время.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 29 июня – 5 июля 2020 года для Рака

Любовный гороскоп на неделю для Раков советует уделить больше внимания второй половинке, возможно, он/она нуждается в вашем совете или помощи. Ваше сотрудничество и взаимопонимание поможет вам укрепить отношения и узнать больше друг о друге.

Ракам, не имеющим пары, стоит обратить внимание на тех людей, которые вас окружают. Возможно, среди них есть ваша вторая половинка, которой вы просто не даете шанса признаться в чувствах?

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на неделю 29 июня – 5 июля 2020 года для Льва

Эта неделя для Львов может быть тяжелой. Ведь ваша занятость и уменьшенное внимание ко второй половинке может привести к возможным конфликтам или даже расставанию. Поэтому попробуйте этого избежать и больше времени проводите с любимым человеком. На выходных советуем уединиться вдвоем, чтобы насладиться компанией партнера.

Одинокие Львы в ближайшую неделю будут особенно яркими и привлекательными для противоположного пола. Поэтому не отклоняйте предложения познакомиться и ходите на романтические свидания. А если именно на этой неделе вы встретите человека своей мечты?

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 29 июня – 5 июля 2020 года для Девы

Девам на этой неделе не стоит спешить с присвоением нового статуса вашим отношениям. Не подгоняйте события, ведь ваша вторая половинка не настолько уверена в вас. Астрологи советуют вам сначала разобраться в настоящих чувствах и обсудить это с партнером.

Одинокие Девы в период с 29 июня по 5 июля открыты к новым знакомствам. Но советуем лучше присмотреться к вашему избраннику, прежде чем начать доверять и начинать романтические отношения. Попробуйте больше о нем/ней узнать.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 29 июня – 5 июля 2020 года для Весов

Эта неделя Весов может неприятно удивить в любовной сфере. Но не спешите делать выводы – попробуйте поговорить на чистоту, не доводя дело до громкого конфликта. Лучше создайте в отношениях спокойную и тихую атмосферу, в которой вы сможете доверять друг другу.

Одинокие Весы должны прислушиваться к своему сердцу в выборе кандидата на ваше сердце, особенно если у вас много поклонников. Ведь неудачный выбор может испортить вашу жизнь, а не построить гармоничные отношения.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 29 июня – 5 июля 2020 года для Скорпиона

Скорпионов на этой неделе ждет много романтики и любви, ведь ваш партнер сделает все, чтобы угодить вам. Однако не требуйте от любимого человека слишком много, наслаждайтесь тем, что имеете. Возможно, вас даже ожидает приятный сюрприз и удачные выходные со второй половинкой.

Одинокие Скорпионы могут на этой неделе просто наслаждаться собственной свободой и прекрасной летней погодой, ведь звезды не прогнозируют для вас встречу с человеком вашей мечты. Поэтому отправьтесь с друзьями на небольшой отдых.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю 29 июня – 5 июля 2020 года для Стрельца

На этой неделе Стрельцам стоит поговорить со второй половинкой, ведь вам сейчас очень необходима поддержка. Поэтому попросите вашего партнера уделить вам время и просто проведите вечер вместе. Романтическая атмосфера и искренние чувства помогут вам расслабиться и вновь почувствовать себя любимыми.

Одиноким Стрельцам стоит в ближайшие дни при знакомстве с новыми людьми оценивать их по поступкам, а не по первым впечатлениям и красивым словам. Не верьте сразу всему, что они говорят и дайте себе время, чтобы обдумать эту ситуацию.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 29 июня – 5 июля 2020 года для Козерога

Козерогам на этой неделе астрологи советуют быть добрее к родным людям и прощать их ошибки. Это поможет вам избежать серьезных ссор, которые могут надолго вывести отношения из равновесия и омрачить вам летнее настроение. Не ведитесь на провокации и показывайте свою любовь партнеру.

Одиноким Козерогам не стоит ближайшую неделю сидеть в квартире, ведь вы можете встретить человека, с которым у вас сложатся прекрасные отношения. Поэтому не отклоняйте предложения познакомиться и будьте открытыми к новым знакомым.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на неделю 29 июня – 5 июля 2020 года для Водолея

В период с 29 июня по 5 июля Водолеям стоит просто успокоиться и получить удовольствие от ваших отношений. Вторая половинка, вероятно, организует вам романтический вечер, поэтому проведите время с удовольствием и не создавайте проблем из мелочей.

Одиноких Водолеев на этой неделе ждет много новых знакомств. Но осторожно делайте выбор, с кем пойти на свидание. Возможно, среди всех кандидатов вы найдете своего человека.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 29 июня – 5 июля 2020 года для Рыб

Рыбам на этой неделе стоит быть осторожнее в словах. Ведь вы можете обидеть вторую половинку, а это приведет к конфликту, который потом будет трудно решить. Лучше проявите себя с хорошей стороны и устройте сюрприз любимому человеку. Ее/его благодарности не будет границ.

Одиноким Ракам на этой неделе удастся заинтересовать и очаровать противоположный пол. В отношениях с потенциальным кандидатом на ваше сердце вы сможете открыться с новой стороны.