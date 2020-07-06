Ближайшая неделя с 6 по 12 июля 2020 будет для каждого знака Зодиака эмоциональной и, возможно, несколько напряженной. Если хотите знать, как сложатся ваши отношения – читайте любовный гороскоп на эту неделю.

Журналисты 24 канала узнали, что каждому знаку Зодиака стоит ожидать в отношениях в неделю 6 – 12 июля 2020. Детали – читайте в материале.

Интересно Гороскоп совместимости пар для всех знаков Зодиака

Любовный гороскоп на неделю 6 – 12 июля 2020 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 6 – 12 июля 2020 для Овна

На этой неделе у Овнов могут возникнуть проблемы в отношениях со второй половинкой. А все потому, что ваш партнер иногда позволяет себе лишние обиды и делает так, что вы чувствовали себя разочарованно. Астрологи советуют больше не игнорировать эту проблему. На самом деле, вы можете все решить, главное – откровенно обо всем поговорить и сказать, что вас не устраивает.

Если Овны одиноки, то на этой неделе им может показаться, что главный кандидат на отношения с ними не совсем подходит им. И хотя вы можете хотеть быть вместе, это может быть не ваш человек, и долго ваш союз не продлится.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 6 – 12 июля 2020 для Тельца

Споры и разногласия могут испортить отношения Тельцов с любимым человеком. Особенно плохо, если у вас разные взгляды на жизненные ситуации. По словам астрологов, это может заставить вас задуматься о том, что иногда недостаточно только любви в отношениях. Поэтому разберитесь сначала в своей голове, а потом попробуйте решить все конфликты с партнером.

Одиноким Тельцам на этой неделе будет не хватать романтики, вам может захотеться начать новые отношения. И это хорошо, астрологи советуют присмотреться к своему окружению в поисках кандидата. Ведь вы можете увлечься более взрослым человеком или наставником, который уже давно на вас заглядывается. Из таких отношений может что-то получиться, поэтому попробуйте.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 6 – 12 июля 2020 для Близнецов

Близнецам на этой неделе будет не хватать поддержки и взаимопонимания от второй половинки. Но не бойтесь сказать об этом ему/ей сразу, чтобы со временем не возникло недоразумений. Ведь в вашей паре действительно сильно чувство любви. Попробуйте открыться любимому человеку и попросите поддержки у своих новых идеях и делах.

Одинокие Близнецы на этой неделе могут познакомиться с интересным человеком. Но вам не стоит спешить заводить отношения, ведь вы еще слишком плохо знаете друг друга. Не стоит отдавать свое сердце первому встречному.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 6 – 12 июля 2020 для Рака

Ракам на этой неделе планеты обещают удивительное время. Ваши дни будут наполнены радостью и прекрасными чувствами благодаря вашей второй половинке, которая будет проявлять инициативу. Это улучшит отношения между вами. А выходные будут еще более романтическими и полными страсти.

Если Раки одиноки, то на этой неделе у вас будет возможность найти романтику. В частности, ваш коллега попытается подойти к вам. Астрологи советуют не отклонять такое предложение, ведь вы можете стать прекрасной парой.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 6 – 12 июля 2020 для Льва

В период с 6 по 12 июля удача будет на стороне Львов. Ваша страсть и чувственность будет руководить вашими действиями и мыслями. Впереди вас ожидают замечательные моменты с вашим партнером, а это поднимет вам настроение. Однако некоторые решения требуют судьбоносных решений и серьезных поступков. Поэтому вам нужно не дать партнеру повода сомневаться в искренности ваших чувств.

Если Львы одиноки, то попробуйте понять, что все вещи происходят вовремя. Не спешите в поисках любви, сейчас вам стоит хорошо провести время и быть счастливым. Однако астрологи предупреждают, что новый человек придет в вашу жизнь, но ему нельзя доверять.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 6 – 12 июля 2020 для Девы

На этой неделе Дев ожидает напряжение в вашей любимой жизни, но вы сами можете разрешить эти ситуации. Убедитесь в том, что все, что вы делаете, приносит вам удовольствие и гармонию в отношениях с партнером. Вам важно сейчас найти точки соприкосновения, которые сблизят вас и сделают общение глубже в духовном плане.

Одиноким Девам астрологи советуют схватить то, что происходит прямо у вас, а не выдумывать причины, по которым никак не получается стать счастливыми. Как только вы заглушите негативные мысли, у вас появится огромный шанс для взаимных и прочных отношений.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 6 – 12 июля 2020 для Весов

На этой неделе астрологи советуют Весам взять эмоциональный выходной и отдохнуть с партнером. Это позволит вам прекрасно провести время и укрепит ваши отношения. В течение недели вам стоит избегайте споров и напряжения, поэтому не позволяйте негативным разговорам портить атмосферу. Покажите второй половинке свои истинные чувства и поддержку.

Одиноким Весам стоит решить, чего вы хотите от своей любовной жизни, а затем признать это. Иначе вы будете оставться одинокими. Достаточно отдавать себя полностью только своим целям и личным потребностям.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 6 – 12 июля 2020 для Скорпиона

Отношения Скорпиона на этой неделе могут столкнуться с некоторыми проблемами из-за вмешательства друзей или родственников в вашу личную жизнь. Они создадут напряжение и растерянность, а также негативное настроение для вас обоих. Но не доводите это до ссоры и сохраните спокойствие в ваших отношениях. Также, возможно, ваш партнер начнет ревновать вас, поэтому попробуйте подавить недоверие откровенным разговором.

Одиноким Весам астрологи советуют отложить сомнения и подойти к тому человеку, который вас заинтересовал. Но не стоит принимать поспешных решений, внимательно присмотритесь к новому человеку.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 6 – 12 июля 2020 для Стрельца

Очень хорошие новости в любовной сфере ожидают Стрельцов на этой неделе. Подготовьтесь к новому этапу, когда все трудности, которые возникали в вашей паре, теперь в прошлом. В конце недели у вас будет честная и глубокая беседа, во время которой вы решите все недоразумения, которые вам вредили. Астрологи советуют не задевать самолюбие партнера и прийти к душевной гармонии.

Одиноких Стрельцов ожидает новый этап – пришло время вам изменить свою жизнь. Поэтому возьмите все дела в свои руки и сделайте уверенные шаги, которые помогут вам двигаться дальше в любовной сфере. Кроме того, вы можете неожиданно влюбиться в кого-то, кто давно рядом. Но этот человек может не сразу открыться вам.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 6 – 12 июля 2020 для Козерога

На этой неделе Козероги могут хорошо провести время со второй половинкой, поэтому не позволяйте каким-либо абсурдным мыслям отравлять ваши отношения. Не стоит намеренно провоцировать кризис, лучше постараться понять потребности партнера.

Одиноким Козерогам не стоит разочаровываться, ведь на этой неделе вас ожидает знакомство с интересным человеком, который покажется вам вашей противоположностью. Однако взаимная неприязнь, по словам астрологов, может перерасти в любовь или стать началом страстного романа.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 6 – 12 июля 2020 для Водолея

Водолеям на этой неделе нужно взять дела в свои руки. Убедитесь, что вы остаетесь реалистичными и спокойными, когда сталкиваетесь с ситуациями, которые влияют на ваши отношения. Астрологи рекомендуют избегать конфликтов и заботиться о чувствах партнера больше обычного, тогда удастся избежать повторения прошлых ошибок и начала затяжного кризиса.

У одиноких Водолеев есть шанс найти то, что вам нужно в любовной жизни. Неделя принесет вам шансы на перспективное знакомство. Но будут и подводные камни: есть вероятность, что человек, который привлечет внимание, пока что не готов к новым отношениям. Если симпатия сильная, стоит подождать.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 6 – 12 июля 2020 для Рыб

Рыб ожидает хорошая неделя. В период с 6 по 12 июля ваш любимый человек будет осуществлять все ваши желания. В ваших отношениях появится больше нежности, любви, страсти, понимания и поддержки. К тому же развеется множество сомнений и опасений относительно партнера. У вас возникнет множество романтических моментов, поэтому наслаждайтесь присутствием друг друга.

Одиноким Рыбам эта неделя принесет мноюество возможностей пообщаться с интересными людьми и прекрасно провести время с ними. Если вы хотите превратить одно из этих знакомств в нечто большее, то возьмите все в свои руки. Удача на вашей стороне.