Любовный гороскоп на 4 – 10 мая 2020 для всех знаков Зодиака

Эта неделя для каждого знака Зодиака будет наполнена перспективами в приятных переменах. Прочитайте гороскоп на неделю 4 – 10 мая 2020 для всех знаков Зодиака, чтобы знать, как сложатся ваши отношения на ближайшие дни.

Читайте подробнее о любви и отношениях всех знаков Зодиака на неделю 4 – 10 мая 2020 года.

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Любовный гороскоп на неделю 4 – 10 мая 2020 для всех знаков Зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 4 – 10 мая 2020 года для Овна

У Овнов начало мая начинается периодом любви. Любовной сфере важно уделять много времени, ведь именно в ней у вас в последнее время образовался какой-то хаос. Представителям этого знака зодиака стоит присмотреться к партнеру и услышать его желания.

Также астрологи рекомендуют побаловать себя новыми впечатлениями: пришло время иначе взглянуть на своего партнера и определить, в чем прелесть совместной жизни? Овнам нужна поддержка, которую они найдут в лице своих вторых половинок. Цените каждую минуту, проведенную вместе.

А вот одиноким Овнам придется столкнуться с проблемой выбора между несколькими кандидатами на роль спутника жизни.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 4 – 10 мая 2020 года для Тельца

Звезды приготовили для влюбленных Тельцов приятные изменения в отношениях с противоположным полом. При всей любви к стабильности, на этой неделе их сердце может потребовать экстрима и новизны. Если не удастся реализовать желание в любовной сфере, не стоит смотреть на это пессимистично. Звезды говорят, что всему свое время, и чуть позже получится наверстать упущенное.

Кроме того, астрологи советуют не критиковать партнера. Будьте рядом с любимым человеком, и тогда вы почувствуете, как в лучшую сторону меняются ваши отношения с ним. Время для себя в конце недели принесет вам пользу.

События прошлого влияют на одиноких Тельцов на этой неделе слишком сильно, мешая им двигаться вперед. Зациклившись на старых переживаниях и образах, построить новую любовь вам будет непросто. Для того чтобы стать счастливым, рецепт один: простить и забыть.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 4 – 10 мая 2020 года для Близнецов

Под влиянием активных планет в личной жизни Близнецов на этой неделе состоится событие, которое прояснит сложную ситуацию в любовных отношениях. В целом эти дни принесут удовольствие, если Близнецы проведут их вместе со второй половинкой.

До конца этой недели Близнецы имеют уникальный шанс получить от Вселенной практически все, что они пожелают: романтику, укрепление отношений, свадьбу или новую любовь. Вам достаточно сконцентрироваться на желаемом и затем возвращаться к этому образу вновь, и звезды вас услышат.

Одиноким Близнецам астрологи советуют пересмотреть любимые романтические фильмы или перечитать книги. Это поможет поверить в любовь и привлечь ее к себе.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 4 – 10 мая 2020 года для Рака

Майские звезды сделают Раков эмоционально уязвимыми и подозрительными, особенно в начале недели. Но такие деструктивные мысли могут сильно испортить настроение и даже сломать самооценку. Нельзя давать права сомнениям лишать себя счастливых будней, доверия к партнеру и веры в лучшее. Эта неделя – отличная возможность, чтобы провести работу над собой и избавиться от комплексов. Сделав шаг в правильном направлении, Раки обязательно почувствуют счастливые перемены.

Одинокому Раку, если хочет обратить на себя внимание человека, который ему нравится, лучше выбрать тактику легкого игнорирования. Ну, или хотя бы продемонстрировать свою независимость и разнообразие интересов. Может получиться незабываемое свидание в ближайшие дни.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 4 – 10 мая 2020 года для Льва

Львам с 4 по 10 мая предстоит решать семейные проблемы, разговаривать на сложные темы, докапываться до истины и работать с чужими страхами. Звезды подсказывают вам, что в общении с любимым человеком не стоит забывать, что ему/ей свойственны слабости, сомнения и недостатки. Важно, чтобы эти не слишком приятные дела не лишили пару взаимопонимания и поддержки. Каждый из партнеров будет нуждаться в романтике, нежности, неутомимой любви и красоте теплых чувств.

К концу недели одинокие Львы получат массу возможностей для любви, флирта и новых романтических знакомств. Главное – не потерять голову от такого разнообразия. Вполне вероятно, что вам не раз в течение недели придется делать выбор, с кем пообщаться или пойти на свидание. Соответственно, ваша жизнь будет богатой на события, которые изменят ваш взгляд на многие вещи и помогут навести порядок в своей личной жизни.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 4 – 10 мая 2020 года для Девы

В личной жизни Дев на этой неделе запахнет грозой. Громкая ссора с высказыванием претензий может надолго выбить из колеи, поэтому астрологи рекомендуют контролировать свои отношения с любимым человеком, избегать борьбы за власть, критики, едких замечаний и скользких тем. Особенно важно сейчас сохранить хорошие отношения с партнером.

К концу недели Дева в личной жизни может испытать чувство бессилия. Однако звезды говорят, что объективных причин для расстройства нет: вы просто устали, ведь слишком много сил и эмоций ушло на выяснение отношений. Девам нужен полноценный отдых.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 4 – 10 мая 2020 года для Весов

Эта неделя не слишком склоняет Весов к романтике, однако если все же получится настроиться на романтический лад, это принесет много счастья. Особенность недели такова, что главные трудности – вызвать встречный интерес у партнера. По словам астрологов, любимый человек большую часть времени будет отстранен, занят решением своих проблем, поэтому Весам пригодится уверенность в себе и твердое желание заполнить собой чужие мысли.

Но под конец недели Весы и их любимый человек будут находиться в прекрасном, гармоничном состоянии: их сердца будут биться в унисон, а глаза сиять при виде друг друга.

Одинокие Весы способны неожиданно обнаружить, что случайный знакомый понимает их лучше, чем родные и друзья. А возможно, эта случайная встреча и есть судьба? Звезды в пятницу советуют Весам не спешить и уделить время тому, чтобы узнать нового знакомого лучше. Есть шанс, что это действительно окажется любовью с первого взгляда.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 4 – 10 мая 2020 года для Скорпиона

Скорпионы, которые на этой неделе сделают шаг навстречу переменам, начнут длинное счастливое течение событий. Звезды подсказывают: все дела, начатые с 4 по 10 мая, получат свое продолжение. Впрочем, это же касается конфликтов и обид, так что желательно не прибегать к этому, а сосредоточиться на чем-то приятном и не упускать шансов улучшить отношения.

Однако к концу недели Скорпионам нужно приготовиться к тому, что не все в их отношениях с любимым человеком будет идти гладко. Непонимание, ссоры и конфликты могут возникать у Скорпиона и его избранника на пустом месте, из-за любых мелочей. После этих бурь вы начнете больше ценить отношения.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 4 – 10 мая 2020 года для Стрельца

Грядущая неделя как будто специально создана для того, чтобы Стрельцы беззаботно наслаждались жизнью и нежными чувствами, забыв обо всех комплексах. Астрологи настраивают на оптимизм, гармонию чувств и некоторое легкомыслие – это то, что поможет почувствовать себя счастливым без всякой причины.

На этой неделе в одинокого Стрельца будет возможность встретить того человека, который отвечает всем его ожиданиям. Однако, придется проявить немало настойчивости и сообразительности, чтобы получить от этого человека приглашение на любовное свидание. Поэтому Стрелец должен заинтриговать его/ее, дать понять, на что он способен, проявить чудеса искушения.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 4 – 10 мая 2020 года для Козерога

Тепло от человеческого общения согреет Козерогов в эти майские праздники, поэтому возрастет способность понимать людей, мягко управлять и вызвать к себе симпатию. Кроме того, Козерогам в любовных делах может представиться шанс исправить что-то из своих прошлых ошибок, возможно, стоит что-то кардинально в себе изменить.

К концу недели Козерогу не стоит усложнять отношения со своим любимым человеком, а любые серьезные разговоры лучше отложить на потом. Пусть все будет просто, легко и позитивно, а о проблемах на время можно забыть. Главный секрет по-настоящему любящих людей прост: никогда не переставать удивлять друг друга.

Одиноким Козерогам стоит заняться самоанализом и сначала узнать себя, а потом уже можно заводить романтические знакомства.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 4 – 10 мая 2020 года для Водолея

На этой неделе планеты склоняют Водолеев к романтическим мечтаниям, однако даже в любви некоторые шаги лучше делать на трезвую голову. Любовные успехи могут сейчас чередоваться с серьезными неудачами, поэтому бдительность и предусмотрительность не помешают даже в самых простых и привычных вещах. При правильной тактике получится принять обдуманные решения, избавиться от иллюзий и обсудить совместные планы на будущее. Поэтому уделяйте больше внимания деталям.

В конце недели звезды зададут Водолеям веселый и энергичный настрой. Поэтому это отличное время для того, чтобы провести его рядом со своим любимым человеком, делясь с ним своим позитивом и наслаждаясь искренностью общения.

Если же одинокие Водолеи пока еще не решились дать понять кому-то о своих чувствах, то на этой неделе вы прекрасно можете осуществить это даже без слов – с помощью своего лучистого взгляда и ослепительной улыбки.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 4 – 10 мая 2020 года для Рыб

На этой неделе активность планет усилит эмоциональность, которая может стать причиной конфликтов в любовном союзе Рыб. Самое обидное, что поссориться можно по пустякам. Поэтому звезды советуют Рыбам немного забыть о проблемах и заняться чем-то для поддержания хорошего настроения. В противном случае можно потерять не только взаимопонимание в паре, но и уверенность в своей неотразимости. К концу недели Рыбам в общении со своим любимым человеком рекомендуется больше слушать, чем говорить самим.

И если в последнее время сердце Рыб было разбито, то на этой неделе вы наконец найдете силы на то, чтобы посмотреть на ситуацию под новым углом. Ведь в том, что вы – одни, много преимуществ. Во-первых, Рыбы избавились от отношений, которые приносили им боль, а во-вторых, они свободны. Поэтому перед вами открываются новые возможности и новые пути, а впереди ждет новая любовь.