Любовный гороскоп на 13 – 19 апреля 2020 для всех знаков Зодиака

Неделя для каждого знака Зодиака будет довольно неоднозначной. Однако, по словам астрологов, звезды помогут даже в очень непростой ситуации. Поэтому читайте гороскоп на неделю 13 – 19 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, как сложатся ваши отношения на ближайшие дни.

Читайте подробнее о любви и отношениях для всех знаков Зодиака на неделю 13 – 19 апреля 2020.

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Любовний гороскоп на неделю 13 – 19 апреля 2020 року для всіх знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 13 – 19 апреля 2020 для Овна

На этой неделе для вас самые важные две вещи – любовь и работа. И то, и другое будет требовать вашего внимания, времени и энергии, поэтому идеальная тактика – гибкое маневрирование между деловой и личной жизнью. Выигрывают те Овны, которые готовы изменить свою точку зрения, поэтому астрологи советуют настроиться на поиск компромисса, а также не забывать время от времени заряжать себя позитивом.

А в конце недели во всех сферах жизни Овен будет излучать заряд твердости, решительности и уверенности в себе. А это значит, что он наконец сможет взять инициативу в свои руки и сделать те шаги в своих отношениях, которые уже давно назрели.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 13 – 19 апреля 2020 для Тельца

Тельцов на этой неделе будут беспокоить нерешенные семейные проблемы, поэтому звезды советуют держать руку на пульсе и не позволить огорчить себя. Кроме того, стоит избегать романов на стороне. Ведь неделя будет непредсказуемой, так что стоит быть стойкими в любви и не разрешать третьим лицам разрушить свое счастье.

Под конец этой недели любимый человек приятно удивит Тельца. Итак, пришло время расслабиться и посвятить один день отдыху с партнером.

А у одиноких Тельцов есть все шансы завязать знакомство, которое со временем перерастет в настоящую любовь. Именно поэтому не стоит противиться судьбе. Возможно, вы встретите вторую половинку на этой неделе.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 13 – 19 апреля 2020 для Близнецов

Любые разговоры о коронавирусе, а также просмотр ленты новостей – это источники стресса для Близнецов на этой неделе. Астрологи предлагают снизить градус негатива и отключились от информационного шума, чтобы не потерять энергию и веру в лучшее. Вместо этого уделите внимание близкому человеку. Ведь в такое время самое лучшее времяпровождение – это забота друг о друге, домашние дела и приятные разговоры. И пусть внешний мир останется где-то за кадром.

А в конце недели Близнецы найдут равновесие и гармонию чувств в общении со своим любимым человеком. Поэтому выделите день для нежности, романтики и любви.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 13 – 19 апреля 2020 для Рака

Если чувствуете себя истощенными, то этот неделю – лучшее время для возвращения сил и укрепления энергетики. Этим и стоит заняться, желательно, вместе с любимым человеком. Погружение в личностный рост очень хорошо скажется на личной жизни. При большом желании Раки смогут увеличить свое влияние и завоевать авторитет у партнера.

Под конец недели Ракам надо постараться найти со своим любимым человеком общий язык. Для этого необходимо откровенно поговорить и рассказать своей второй половинке о своих чувствах, а вместе с тем и материальных аспектах отношений.

Одиноким Ракам, если он хочет завязать романтическое знакомство с человеком своей мечты, стоит преодолеть застенчивость и блеснуть умом в разговоре.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 13 – 19 апреля 2020 для Льва

Личная жизнь – это та сфера, в которой от Львов будет мало что зависеть на этой неделе. Есть ситуации, на которые невозможно повлиять, независимо от того, какой опыт и мудрость вы имеете. Главное сейчас – избегать прямого противостояния с объектом симпатии, потому что вряд ли конфликты положительно повлияют на развитие отношений.

Для одиноких Львов подойдет поговорка о том, что встречают человека по одежке. Ведь противоположный пол действительно будет склонен оценивать вас в первую очередь по тому, как вы выглядите. При этом дресс-код сегодняшнего дня – высокая самооценка, элегантность и ненавязчивый шик.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 13 – 19 апреля 2020 для Девы

На этой неделе эмоции могут увлечь Дев и утопить их в слезах или наоборот, погрузить в чувство радости и счастья. Все происходящее астрологи советуют оценивать с позиции стороннего наблюдателя. Сейчас не стоит рисковать тем, что имеете. Чтобы не возникло недоразумений, стоит поделиться своими мыслями и чувствами с близким человеком.

Одиноким Девам будет сложно завязать романтическое знакомство из-за своего критического взгляда на мир. На свидании вам лучше вообще не раскрывать рта, а, напустив на себя загадочный вид, молчать и улыбаться.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 13 – 19 апреля 2020 для Весов

Звезды призывают Весы найти со своим любимым человеком общий язык, несмотря на все разногласия. Возможно, вас раздражают в партнере взгляды на жизнь, привычки, манера одеваться или выражать свои мысли. Но неужели вы хотели бы, чтобы партнер во всем был вашей копией? Пусть эта "непохожесть" будет для Весов источником любви и вдохновения.

Под конец недели советуем вам выразить свои чувства как-нибудь определенно и старомодно – например, на бумаге. Одиноким Весам лучше придсмотреться к неожиданному и настойчивому ухажеру. Если поклоннику удастся вас заинтересовать или пробудить соответствующие любовные чувства, то у вас есть все шансы сложить с ним неплохую пару.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 13 – 19 апреля 2020 для Скорпиона

На этой неделе у представителей этого знака зодиака проснется любовь к себе, своей жизни и любимому человеку. Звезды подсказывают, что успехи в личных отношениях сейчас во многом зависят от того, сколько душевного тепла получится вложить в общение со второй половинкой.

Если у вас есть партнер, то попробуйте для себя что-то новенькое, если же вы одинокий Скорпион, то смело идите навстречу новым знакомствам. Смысл в этом простой: энергия любви, подобно реке, должна все время двигаться вперед.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 19 – 12 апреля 2020 для Стрельца

Стрелец способен показать себя настоящей королевой (или королем) флирта. Звезды советуют вам не тратить зря время в одиночестве, а показать свои таланты на публике. Стрелец на этой неделе будет соблазнительным, волшебным и способным оказать влияние на человека, который вам нравится. Однако, важно не переборщить.

В конце недели состояние души Стрельца будет прямо зависеть от того, проведет ли он этот день в обществе любимого человека или это по каким-то причинам не удастся. Если вы будете находиться рядом с тем, кто вам дорог, "качели" любви способны вознести обоих на седьмое небо. А вот далеко друг от друга вместо экстаза Стрельцов ожидают обычные серые будни.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 13 – 19 апреля 2020 для Козерога

Неделя обещает быть непредсказуемой, может показаться, что началась черная полоса. Но на самом деле, все не так, Козероги заметят счастливые перемены, любовь партнера, его поддержку и улыбку на лице любимого человека.

Однако до конца недели в любовных делах Козерога пора признаться себе в чем-то важном. Стоит ли прятать от себя свои истинные чувства, если рано или поздно они все равно станут очевидными? Стоит попытаться понять истинные мотивы собственных поступков, и тогда вы, возможно, узнает о себе и своем избраннике несколько больше.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 13 – 19 апреля 2020 для Водолея

Астрологи советуют Водолеям серьезнее отнестись к проблемам близкого человека и, по возможности, взять часть из них на себя. Важно доказать свою любовь поступками. Такая жизненная позиция повлечет за собой благодарность второй половинки, очень вероятно, неожиданный знак внимания с его стороны. В результате этого Водолеев ждет прилив новых впечатлений, всплеск нежных чувств и перемены к лучшему.

До конца недели для Водолеев и их любимого человека настало время заняться выяснением вопросов, которые они отложили на потом. Так или иначе, вы или ваш избранник могут поговорить о том, что вас по-настоящему волнует.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 13 – 19 апреля 2020 для Рыб

Эта неделя – тот редкий случай, когда Рыбам астрологи советуют обложиться книгами, музыкой, фильмами и провести все свободное время дома. Работа и личная жизнь – не лучшее место для приложения энергии в этот период, так что с легким сердцем можно расслабиться и отдохнуть.

До конца недели советуем Рыбам подумать над перспективами отношений со своим любимым человеком. Есть ли у вас общее будущее? Или вы уже давно и незаметно для обоих зашли в тупик? Главное – не прятать голову в песок от проблем, которые накопились, а пытаться их решить, чтобы в итоге прийти к компромиссу, который устраивает обоих.