Любовный гороскоп на 20 – 26 апреля 2020 для всех знаков Зодиака

Неделя для каждого знака Зодиака будет довольно сложной. Проблемы на работе или новости могут вмешаться в личную жизнь. Но к концу недели все более-менее наладится. Поэтому читайте гороскоп на неделю 20 – 26 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, как сложатся ваши отношения в ближайшие дни.

Читайте подробнее о любви и отношениях для всех знаков Зодиака на неделю 20 – 26 апреля 2020.

Интересно Гороскоп совместимости пар для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на неделю 20 – 26 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 20 – 26 апреля 2020 для Овна

Неделя пройдет в достаточно напряженном состоянии. Это будет так называемая проверка нервов для Овна, будет сложно доносить свои чувства до партнера, ей/ему может не хватить терпения. Астрологи рекомендуют не терять веру в себя.

Карантин вам сейчас на руку: нужна пауза, чтобы оценить все, что произошло в личной жизни за последние несколько месяцев. Минуты свободы следует посвятить медитациям, чтобы гармонизировать свое внутреннее состояние.

Одинокие Овны, которые еще не встретили свою вторую половинку, на этой неделе способны сделать уверенные шаги по улучшению ситуации на личном фронте.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 20 – 26 апреля 2020 для Тельца

Звезды благоволят Тельцам: на этой неделе они могут делать все, что им заблагорассудится, и им все сойдет с рук. Особенно повезет тем, чьи дни рождения выпадают на эту неделю – это будет прекрасная возможность насладиться вниманием близких, комплиментами и подарками.

Одиноким Тельцам установить взаимопонимание с представителями противоположного пола на этой неделе будет особенно просто, поэтому не бойтесь экспериментов. К тому же, вам будет легко заводить новые онлайн-знакомства.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 20 – 26 апреля 2020 для Близнецов

На этой неделе некоторые Близнецы могут легко стать жертвой эмоциональной несдержанности. Астрологи советуют следить за тем, чтобы ваше уязвимое состояние не отразилось на любимом человеке. Важно сохранять привычную манеру общения, в противном случае на горизонте может появиться противник.

Но Вселенная всего лишь устраивает проверку на прочность, поэтому следует набраться терпения и переступить через собственную гордость ради поддержания гармоничных отношений. Близнецам рекомендуется быть инициатором примирения и делать смелые шаги по улучшению ситуации. Например, подготовить романтическое свидание в доме.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 20 – 26 апреля 2020 для Рака

Желания и инициативы Раков могут встретить сопротивление. Поэтому эксперты советуют не настраиваться на то, что неделя пройдет по запланированному сценарию. Звезды не раз заставят Раков импровизировать. Главное сейчас – беречь мир и покой в личной жизни и свое здоровье. Свободное время лучше потратить не на дела по дому, а на привлечение внимания любимого человека.

Одиноким Ракам совет на неделю таков: постарайтесь не давать ложных надежд, ограничившись приятным флиртом. В противном случае не избежать разбитых сердец.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 20 – 26 апреля 2020 для Льва

На этой неделе Львам стоит заняться личной жизнью. Ведь в последнее время работа отнимала так много сил и нервов, что могла истощить энергетические запасы и надломить взаимоотношения с партнером. Конец апреля – лучшее время, чтобы вернуть все на свои места.

Астрологи советуют не переживать по пустякам, довериться своей интуиции и стать романтичнее. Так получится добиться любой поставленной цели и вновь завоевать внимание любимого человека.

Одиноким Львам, когда сознание наконец избавится от негатива, можно приступать к созданию новых отношений. Полезными могут стать новые знакомства.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 20 – 26 апреля 2020 для Девы

У некоторых Дев проблемы взаимопонимания с любимым человеком могут поставить отношения под угрозу. Скорее всего, причиной этого станут неприятные воспоминания, неразрешенные вовремя конфликты, ревность или негативный опыт прошлого. К счастью, планеты будут играть на стороне Дев, что поможет урегулировать все конфликты и с легкостью пройти все испытания.

Но астрологи советуют не откладывать серьезный разговор с партнером, особенно если отношения близки к расстройству. Не исключено, что именно сейчас найдутся самые легкие решения.

Одинокие Девы могут воспользоваться всеми возможностями на этой неделе, чтобы посетить любимый сайт знакомств и в атмосфере романтики и флирта завязать знакомство, которое может стать чем-то серьезным.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 20 – 26 апреля 2020 для Весов

Влюбленным Весам, у которых на эту неделю назначено что-то важное в романтической сфере, стоит хорошо подготовиться, так как могут случиться форс-мажоры. В противном случае придется искать оптимальные решения, импровизируя.

У семейных Весов любовные дела пойдут настолько хорошо, что будет сложно прерваться на другие вопросы и задачи. Однако астрологи советуют делать паузы, совмещая любовные победы с тихим созерцанием.

Одиноким Весам звезды советуют отправиться в романтическую охоту в соцсетях и на сайтах знакомств: на этой неделе есть большие шансы встретить кого-то очень интересного. Более того, это знакомство может не только всколыхнуть в Весах огонь чувств, но и поможет взглянуть на мир немного иначе.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 20 – 26 апреля 2020 для Скорпиона

На этой неделе Скорпионам как никогда нужна трезвая голова и рассудительность, иначе к вечеру может оказаться, что они наломали дров. А все дело в излишней эмоциональности, которая будет толкать их на спонтанные поступки и заставлять бросаться в крайности. Чтобы не жалеть о сделанном под влиянием эмоций, Скорпионам следует сдерживать свои порывы.

К концу недели вы сможете построить идеальный курс отношений. Возможно, неожиданно для вас двоих обнаружите, что совсем не стремитесь к шестикомнатной квартире в центре, а предпочли бы загородный домик.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 20 – 26 апреля 2020 для Стрельца

Стрельцы на этой неделе могут почувствовать некоторую нестабильность в отношениях со второй половинкой. В конце апреля возможны серьезные озарения в личной жизни, придется много разговаривать с партнером, и не всегда это будут мирные разговоры. Астрологи советуют приготовить идеи для примирения и действовать на благо отношений, подавляя эгоизм.

Для одиноких Стрельцов эта неделя – идеальное время для поиска второй половинки, любовных приключений и флирта. Свободным Стрельцам астрологи советуют проверять любовную совместимость перед началом новых отношений.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 20 – 26 апреля 2020 для Козерога

Козерогов, которые привыкли постоянно нести ответственность, звезды призывают немного ослабить хватку и проявить себя нежным и чутким партнером. Пришла пора показать близкому человеку другую сторону своей личности.

Для многих представителей этого знака Зодиака это будет наиболее подходящее время, чтобы прояснить отношения, внести в них больше нежности и взаимопонимания. Если в последнее время неизвестность мешала определиться с дальнейшими действиями, стоит запастись смелостью и начать серьезный разговор, чтобы выяснить намерения спутника или спутницы.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 20 – 26 апреля 2020 для Водолея

Новая любовь, неожиданные озарения или серьезный шаг – вот что приготовили Водолеям звезды на этой неделе. Если вы давно не уделяли внимания своей семье, любимому человеку, личной жизни, то сейчас самое время. Астрологи советуют отбросить все мысли о работе и обязанностях, о том, что творится в мире. Вселенная предоставит уникальный шанс изменить свои отношения к лучшему. Для этого нужно лишь проявить участие и заботу к человеку, который рядом.

До конца недели совместное приобретение приятных мелочей может доставить максимум романтических чувств. Это замечательный момент для крупных покупок, которые давно планировались.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 20 – 26 апреля 2020 для Рыб

Рыбам пока не светит полноценная гармония, но астрологи советуют все же отвлечься на несколько дней от личных проблем и любовных драм. Даже если есть незавершенные дела, тяжелые мысли или неприятные предчувствия, все равно важно найти в себе силы и устроить себе небольшую передышку. Дайте второй половинке понять, что вы к ней неровно дышите.

До конца недели любовный гороскоп Рыб сулит им интригующие разговоры. Будут ли это интимные признания, волнующие фантазии по телефону с любимым человеком или подслушанный разговор – неизвестно, однако Рыбы безусловно будут возбуждены полученной информацией.