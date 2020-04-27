Любовный гороскоп на 27 апреля – 3 мая 2020 для всех знаков Зодиака

Эта неделя для каждого знака Зодиака будет очень активной в любовном плане, однако не испортите отношения из-за ревности. Прочитайте гороскоп на неделю 27 апреля – 3 мая 2020 года для всех знаков Зодиака, чтобы знать, как сложатся ваши отношения на ближайшие дни.

Читайте подробнее о любви и отношениях для всех знаков Зодиака на неделю 27 апреля – 3 мая 2020 года.

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Любовный гороскоп на неделю 27 апреля – 3 мая 2020 года для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 27 апреля – 3 мая 2020 року для Овна

На этой неделе в отношениях с любимым человеком Овны способны на проявление максимально ярких чувств. Однако, вероятность того, что это будут позитивные или негативные чувства примерно одинакова. В вашем случае от любви до ревности всего один шаг, так что будьте осторожными.

До конца недели Овнам придется встретиться со своим прошлым. Возможно, это будет приятное романтическое воспоминание или встреча с человеком, который вызывает такие смешанные чувства Однако, чтобы вы не чувствовали – любовь, ненависть или грусть – не надо давать прошедшим событиям вмешиваться в вашу жизнь.

Одинокие Овны имеют все шансы оказаться в центре восторженного внимания кого-то. Звезды будут буквально толкать вас в гущу событий, предоставляя массу возможностей для знакомств и флирта. Поэтому, вам нужно лишь немного смелости, и тогда долгожданное знакомство состоится.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 27 апреля – 3 мая 2020 року для Тельца

Звезды дарят Тельцам отличное время на этой неделе для того, чтобы спокойно провести его со своим любимым человеком. Но если что-то сорвется или пойдет не по плану, то не стоит пытаться насильно сделать "как лучше". Ведь лучшим романтическим планом может оказаться отсутствие всяких планов. Что может быть идеальнее, чем просто побыть в компании друг друга.

Кроме того, Тельцам нужно задуматься о том, чего они хотят от жизни и от своих отношений. Но не обращайте внимания на досадные мелочи, потому что недоразумения случаются у всех. Для вас главное – определить, хотите ли вы вообще быть с этим человеком.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 27 апреля – 3 мая 2020 року для Близнецов

Сколько бы Близнецы ни старались на этой неделе достучаться до любимого человека, все без толку: избранник будет только раздражаться. Поэтому, Близнецам придется либо смириться с непониманием, либо идти на открытый конфликт. Ближайшие дни могут помочь вам выявить ключевые камни преткновения в своих отношениях с любимым человеком.

А конец недели подарит Близнецам отличное настроение, положительные эмоции и, что самое главное, везение в любовных делах. Поэтому если вы еще не нашли свою вторую половинку – стоит попробовать судьбу. Близнецам стоит лишь немного пофлиртовать – и дело в шляпе.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 27 апреля – 3 мая 2020 року для Рака

На этой неделе Раки могут увидеть в отношениях с любимым человеком максимум заботы и тепла. Если ваши чувства по-настоящему глубоки, то вы почувствуете, как важна для обоих эта связь, и это будет хорошим поводом задуматься о совместном будущем. Также Ракам стоит побаловать себя и своего избранника, проведя вечер за романтическим ужином или приняв ванну вдвоем, чтобы устроить себе маленький праздник флирта, соблазна и любви.

Одинокий Рак, не исключено, именно на этой неделе может встретить вторую половинку, отношения с которой у него будут развиваться очень быстро и бурно. Даже если вы любите долгие, деликатные ухаживания, этот человек может изменить свои принципы, чтобы быть вместе.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 27 апреля – 3 мая 2020 року для Льва

На этой неделе звезды призывают Львов привнести в отношения со своим любимым человеком как можно больше элементов игры и кокетства. Ведь любовь – это прекрасное блюдо, которое иногда требует острых приправ. Эти острые ощущения добавят в ваши отношения больше огня и страсти.

До конца недели Львов ожидает интересный период, когда старые переживания и проблемы уйдут в прошлое, а вместо них на горизонте появятся новые перспективы, новые люди, а , возможно, и новая любовь. Ваша жизнь будет богатой на события, которые изменят ваш взгляд на многие вещи и помогут навести порядок в своей личной жизни.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 27 апреля – 3 мая 2020 року для Девы

В ближайшую неделю Девам может захотеться поэкспериментировать в любовных отношениях, попробовать что-то новое, что-то изменить, однако это пойдет на пользу отношениям, если только ваш избранник не против инноваций. Эти предложения способны сильно оживить и украсить личную жизнь Девы.

Кроме того, не давайте окружающим влиять на ваши отношения с любимым человеком, потому что никто не знает его лучше вас. Гороскоп рекомендует не слушать чужие советы бездумно, анализируйте информацию.

Одинокие Девы могут на этой неделе получить множество знаков внимания от противоположного пола. Не упустите свой шанс: этот период может принести начало новых перспективных отношений.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 27 апреля – 3 мая 2020 року для Весов

На этой неделе в общении с любимым человеком звезды советуют Весам действовать быстро, как того требует ситуация, и быть смелее. Если вы давно не решались прояснить со своим партнером какой-то вопрос, вам необходимо это сделать – результат может приятно вас удивить.

И не забывайте, что в любых ситуациях спасением для Весов может стать только честность и открытость. Вы должны быть предельно откровенны со своим любимым человеком, и тогда вместе сможете справиться с проблемами. Поэтому, откройте перед второй половинкой свою душу и мысли, не опасаясь, что вас неправильно поймут.

У одиноких Весов на этой неделе будут все возможности для того, чтобы завязать новое знакомство. Вы чувствуете, что находитесь в поиске своей любви? Тогда это ваше время, потому что список кандтдатов на ваше сердце пополнится.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 27 апреля – 3 мая 2020 року для Скорпиона

На этой неделе Скорпиону придется осуществить некоторые давно назревшие перемены и усовершенствования в своей личной жизни. Если вы уже решили, куда надо двигаться дальше, и точно знаете, что для этого надо сделать, то пора действовать. Не факт, что ваш любимый человек одобрит все ваши шаги, но осуществляйте задуманное небольшими порциями, постепенно.

До конца недели Скорпионам нужно бросить все силы на борьбу с повседневностью и привычкой. Если в ваших отношениях с любимым человеком начинает закрадываться скука, стоит подумать о том, чтобы что-то изменить в своей совместной жизни. Возможно, вам не хватает романтики или новых впечатлений, то сделайте это.

Одиноким Скорпионам звезды рекомендуют критическим взглядом посмотреть на свою манеру общения с противоположным полом. Возможно, вы слишком застенчив или же наоборот – слишком напористый с теми, кто вам нравится. Попробуйте выявить свои недостатки, чтобы избавиться от них.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 27 апреля – 3 мая 2020 року для Стрельца

Стрельцам звезды советуют что-то изменить в своих отношениях с любимым человеком или же внести в них нотку новизны. Не нужно менять слишком многое – вполне достаточно лишь нескольких штрихов, чтобы вы и ваш избранник смогли почувствовать разницу. Результат таких маленьких перемен в личной жизни может обоих приятно удивить и сделать вашу связь гораздо гармоничнее и прочнее.

У одиноких Стрельцов есть прекрасная возможность провести время рядом с человеком, появившимся на вашем горизонте не случайно и, вполне возможно, сыграет в вашей дальнейшей судьбе важную роль. Или эта неделя может предоставить шанс на романтическое знакомство, которое впоследствии может перерасти в нечто большее.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 27 апреля – 3 мая 2020 року для Козерога

На этой неделе у Козерогов есть возможность провести со своим любимым человеком незабываемый вечер. Ситуация складывается в его пользу, вы будете выглядеть особенно очаровательно в глазах партнера. Поэтому усильте романтическую атмосферу всеми доступными вам способами – понаблюдайте за звездами или устройте прогулку под луной. Впрочем, пикник можно организовать прямо дома во время карантина, разложив подушки, свечи и еду на полу.

Звезды подарят одиноким Козерогам возможность завязать любовное знакомство на этой неделе, если только вы из-за лени не упустите свой шанс. Поэтому, если вам поступит предложение куда-то сходить, есть смысл согласиться. Вы можете встретить и впустить в свою жизнь новую, по-настоящему интересного человека.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 27 апреля – 3 мая 2020 року для Водолея

На этой неделе звезды советуют Водолеям замедлить свой бешеный темп для того, чтобы расслабиться и посвятить время своему любимому человеку. Возможно, последнее время вы уделяли своему партнеру не слишком много внимания из-за работы или других неотложных дел, поэтому теперь пора притормозить. Потому что чувства ждать не станут: если Водолей не будет их подпитывать, они могут быстро угаснуть.

У одиноких Водолеев запланированное на этой неделе свидание может оказаться не таким, как вы рассчитывали, зато судьба приготовила для вас немало сюрпризов – в том числе и возможное знакомство с человеком, с которым у вас возникнет симпатия. Что делать с этим знакомством дальше, решать вам.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 27 апреля – 3 мая 2020 року для Рыб

Звезды призывают Рыб не делать поспешных шагов во всем, что касается любви. Ваше нетерпение понятно, но оно не поможет быстрее добраться до цели, скорее наоборот – только помешает. Рыбам стоит посмотреть на вещи с другой стороны: сейчас вы переживаете удивительный период в отношениях со своим любимым человеком. Куда спешить? Не лучше ли растянуть удовольствие, наслаждаясь каждым прекрасным моментом?

К тому же, на этой неделе одинокие Рыбы могут быть охвачены настоящей любовной лихорадкой. Если вы сделаете первые шаги в новых отношениях, то вам будет трудно думать о чем-либо еще, кроме человека своей мечты.