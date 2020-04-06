Любовный гороскоп на 6 – 12 апреля 2020 для всех знаков Зодиака

Неделя для каждого знака Зодиака будет наполнена нежными, чувственными и глубокими чувствами. Будучи на карантине, держитесь подальше от ревности и мелких обид, чтобы выйти из любовной бури и конфликтов победителями. Поэтому, читайте гороскоп на неделю 6 – 12 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, как сложатся ваши отношения в ближайшие дни.

Читайте подробнее о любви и отношениях для всех знаков Зодиака на неделю 6 – 12 апреля 2020.

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Гороскоп на неделю 6 – 12 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 6 – 12 апреля 2020 для Овна

Личная жизнь Овнов на этой неделе может быть подчинена внешним обстоятельствам. Вечером вам будет довольно грустно и одиноко, потому что ваш любимый человек не будет отличаться решительностью и разговорчивостью, а значит, всю инициативу вам придется проявлять самостоятельно.

Однако, возможно, в конце недели любимый человек признается вам в любви, сделает предложение или намекнет на то, что имеет серьезные планы на ваше будущее. Постарайтесь воспринять это радостно и наслаждайтесь компанией партнера.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 6 – 12 апреля 2020 для Тельца

Не исключено, что вы преувеличиваете недостатки любимого человека и преуменьшаете свою роль в вашем любовном союзе. Могут возникать ссоры, поэтому постарайтесь понять, почему вашу половинку так волнует ваша жизни и выслушать ее советы.

В конце недели вам будет довольно сложно находиться вдали от вашего любимого человека, ибо каждая минута вдали будет восприниматься как несколько лет. Поэтому, не расставайтесь с любимыми. Зато одиноким Тельцам представится возможность восстановить недавно разорванные отношения.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 6 – 12 апреля 2020 для Близнецов

Для Близнецов причиной проблем в любовных отношениях на этой неделе может стать потакание собственным желаниям и неумение учитывать потребности второй половинки. Попробуйте делать больше дел вместе, вы получите много удовольствия, а совместное преодоление трудностей сблизит вас.

В конце недели муж/жена взбодрит вас, поставив перед вами неожиданное решение проблемы и все у вас будет хорошо.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 6 – 12 апреля 2020 для Рака

Невыясненные вопросы в отношениях этой неделе могут стать причиной эмоционального напряжения между вами и второй половинкой. Постарайтесь освободить любимого человека от любых обязательств. Поговорите с партнером на волнующие вас обоих темы.

Одинокие Раки могут завязать очень перспективное виртуальное знакомство. Попробуйте больше узнать о потенциальном партнере.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 6 – 12 апреля 2020 для Льва

Не исключено, что позитивные изменения в любовной жизни Львов поспособствуют тому, что некоторые, ранее нерешенные вопросы или недосказанности между вами могут быть сняты или забыты. Одиноким Львам расположение небесных светил может подарить встречу со второй половинкой.

В конце недели в доме и в душе будет неожиданно тепло и уютно. Звезды рекомендуют наслаждаться каждой секундой и не забывать поблагодарить за все прекрасное вашего любимого человека.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 6 – 12 апреля 2020 для Девы

Для некоторых астрологические влияния этой недели могут поставить перед необходимостью расстаться с партнером. Будет ли эта разлука временной или ваши пути разойдутся навсегда – это зависит от настроения обоих. Что бы между вами сегодня не произошло – это лишь еще больше сблизит вас.

В конце недели советуем вам заняться вместе любым несущественным делом. Например, собрать пазл или поиграть в карты. Это позволит вам отвлечься от ненужных мыслей и вдоволь повеселиться.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 6 – 12 апреля 2020 для Весов

С точки зрения личных отношений этот день может стать для Весов временем неожиданностей. Возможно, ваш любимый человек подтолкнет вас к тому, чтобы взглянуть на привычные вещи под новым углом зрения. Одиноким Весам не стоит делать паузу в общении с потенциальным партнером.

Будьте внимательными к мелочам. Именно они сегодня как никогда помогут вам понять вашего любимого человека и даже полюбить ее еще больше.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 6 – 12 апреля 2020 для Скорпиона

В любовной жизни Скорпионов на этой неделе ожидаются большие изменения. От того, сможете ли вы понять и договориться друг с другом, скорее всего, зависит будущее ваших отношений. Вам стоит вести себя просто и элегантно, без пафоса и претенциозности. Они будут лишь отталкивать вашего любимого человека, что нанесет значительный ущерб вашим с ним отношениям.

Одиноким Скорпионам советуем быть откровенными, чтобы новое знакомство имело счастливое продолжение.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 6 – 12 апреля 2020 для Стрельца

Сегодня вы можете неожиданно получить поддержку от второй половинки. Пусть это станет приятным сюрпризом и полезной помощью, но не окажется наркотической зависимостью. В конце недели вашему любимому человеку будет жизненно необходимо почувствовать, что он/она вам действительно дорог и нужен.

Одиноким Стрельцам на этой неделе не стоит рисковать и, тем более, делать авантюры. Чем более консервативными будут способы знакомств, тем быстрее они приведут вас к желаемому результату.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 6 – 12 апреля 2020 для Козерога

Если досадное недоразумение между вами и вашей дугой половинкой приобрело затяжной характер, то эта неделя – идеальное время, чтобы в нем разобраться. Возможно, вашему любимому человеку будет некогда отвлекаться на задушевные разговоры с вами, поэтому постарайтесь запомнить все темы, которые вы хотели бы обсудить.

Одинокие Козероги на этой неделе могут продвигаться к цели значительно быстрее. Постарайтесь чаще попадать в поле зрения интересующего вас человека и получите успех.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 6 – 12 апреля 2020 для Водолея

Совместное времяпрепровождение может сделать ваши отношения намного крепче. Тем не менее, вы имеете право поиграть в маленького капризного ребенка. Все ваши желания будут выполняться вашей половинкой беспрекословно, потому смело требуйте пирожного, мороженого и всего, что в голову придет.

Одиноким Водолеям звезды приготовили целый ряд знакомств с потенциальными партнерами, среди которых может быть встреча со второй половинкой.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 6 – 12 апреля 2020 для Рыб

Рыбы на этой неделе могут находиться в некотором волнении и тревоге. Однако звезды подсказывают, что эти переживания, скорее всего, беспричинные. Вам может быть очень больно и одиноко, несмотря даже на то, что ваш любимый человек все время будет рядом, физически или морально.

Знайте, что вашей паре все завидуют и хотят быть похожими на вас. Поэтому, наслаждайтесь этим увлечением и попробуйте порадоваться тому, что у вас и вправду все хорошо. Одинокие Рыбы смогут быстро достичь цели, если им не помешают различные препятствия.