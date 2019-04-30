"Люцифер 4 сезон": в сети появился первый трейлер к популярному сериалу

Кинокомпания Netflix обнародовала первый тизер к 4 сезону одного из самых любимых сериалов – "Люцифер". Премьера долгожданного сезона состоится уже в мае этого года.

Кинокомпания Netflix купила права на показ сериала "Люцифер" после того как телеканал Fox, который транслировал его, закрылся. Так, дебютный трейлер популярного сериала появился на YouTube-канале Netflix.

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В трейлере открывается немало деталей нового сезона, а одним из главных персонажей появляется новая героиня Eve, которую сыграет актриса Инбар Лави. Также в новом сезоне сериала предстали уже знакомые и любимые актеры: Том Эллис, Кевин Алехандро, Лорен Джерман, Лесли-Энн Брандт, Д.Б. Вудсайд и Рэйчел Харрис.

Премьера нового сезона состоится в среду, 8 мая.

Смотреть трейлер к 4 сезону сериала "Люцифер": видео