Люди на инвалидных колясках покорили подиум в Харькове: яркие фото и видео

В Харькове представили коллекцию одежды для людей с инвалидностью. К показу модели тщательно готовились несколько месяцев. А дизайнеры доказали, что адаптивные наряды должны шить и в Украине, и им есть место на стильных показах.

Подиумному мастерству людей на колясках учили в первом в Украине инклюзивном модельном агентстве. Его весной создали в Харькове.

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Наряду с дебютантами на Kharkiv Fashion-2019 приняла участие и известная профессионалка Оксана Кононец. Коляска не помешала ей покорить подиумы Парижа и Шри-Ланки. По ее словам, своим примером хочет вдохновить других.



Оксана Кононец / Фото Kharkiv Fashion-2019​



Люди с инвалидностью презентовали новую коллекцию одежды / Фото Kharkiv Fashion-2019

"Я очень боялась этого. Боялась, что не справлюсь из-за своего физического состояния. Но я вижу, что все получается, и все нормально. Нет ничего нереального", – пояснила первая украинская профессиональная модель на коляске Оксана Кононец.

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Одежду для показа пошил Александр Бевзюк. Это уже пятая его инклюзивная коллекция. Рассказал, что для людей на колясках в Украине почти не шьют, ведь тут нужен исключительно индивидуальный пошив, особая ткань и очень много примерок. Новую линейку одежды дизайнер посвятил теме бунта. Убежден, быть модными заслуживают все.



Александр Бевзюк

"Должен быть повышенный комфорт. Некоторые ребята озвучивали, что им хотелось, какие нюансы их не устраивают. Как правило, ткань должна быть стрейчевая. Желательно использовать резинки без жестких фиксаций", – пояснил Бевзюк.

️ KHARKIV FASHION 2019 ️ ⠀ Показ BEVZUK & INclusive model agency на подіумі Kharkiv Fashion 2019! ⠀ #харків #kharkivfashion #kharkivfashion2019 #fashion #kharkiv Опубліковано Kharkiv Fashion Субота, 12 жовтня 2019 р.

️ KHARKIV FASHION 2019 ️ ⠀ Показ BEVZUK & INclusive model agency на подіумі Kharkiv Fashion 2019! ⠀ #харків #kharkivfashion #kharkivfashion2019 #fashion #kharkiv Опубліковано Kharkiv Fashion Субота, 12 жовтня 2019 р.