Люди не всегда готовы пойти на такое кино – режиссер Нариман Алиев о фильме "Домой"

Крымскотатарский режиссер фильма "Домой" Нариман Алиев рассказал, что ожидал лучших результатов украинского кинопроката за первый уикенд.

В эксклюзивном комментарии 24 каналу Алиев сказал: "Впечатление от фильма положительные, но если относительно кинопроката, то у нас очень посредственные результаты. Где-то 10 тысяч зрителей за первый уикенд. Я лично рассчитывал на чуть больше, я думаю, что будет где-то 20 тысяч зрителей, но на данный момент наша ситуация такая".

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Он считает, что сейчас очень сложно дойти до зрителя, именно информационно и рассказать о кино.

Мы пытались использовать все инструментарии, которые у нас есть, в частности, Каннский кинофестиваль, путешествие нашего фильма на Оскар от Украины в этом году и различные награды на различных фестивалях мира. Но у нас нет больших бюджетов, чтобы на прямую делать рекламу для зрителей. Как бы там ни было все же у нас кино воспринимают как картину, а на кино, где надо вдуматься, не всегда люди готовы пойти и потратить полдня,

– отметил режиссер.

Также Алиев пригласил всех на просмотр ленты "Домой".

О чем фильм "Домой"?

События происходят в современном Киеве. Отец и младший сын забирают в морге тело своего старшего сына, погибшего на войне на Донбассе. Планируют везти в Крым, чтобы хоронить его там. Однако между отцом и младшим сыном существуют проблемы. Говорят в фильме и на крымскотатарском и на украинском говорят, потому что сын учится в университете в Киеве.



По дороге с ними случается много разных историй, которые их сближают. Кроме этого, они обсуждают много неотложных вопросов, которые существуют в обществе. Есть много аспектов, которые заставляют задуматься, в частности, об АТО, войне, крымских татарах, украинцах, и так далее.

Официальный трейлер фильма "Домой" смотреть онлайн: