Люди плакали, а католики тихо пели, – писательница Ирена Карпа о пожаре в Нотр-Даме

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Ирена Карпа
Ирена Карпа / Instagram / @qarpa

Украинская писательница Ирена Карпа, которая уже несколько лет проживает во французском Париже и осенью 2018 года в третий раз вышла замуж за потомка Виктора Гюго, Людовика-Кирилла Требюше, оставила собственные рассуждения и воспоминания о легендарном Соборе Парижской Богоматери.

Еще вчера, 15 апреля в вечер пожара в Нотр-Даме, она побывала на месте страшного пожара и даже вела с места видеотрансляцию в своем Facebook.

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Тогда же Ирена Карпа сообщила, что в первую очередь пожарные спасали произведения искусства, а около места трагедии люди чувствовали "першение в горле и головную боль" желтый дым от купороса (техническое название некоторых тяжелых металлов).

пожежа в Нотр-Дамі
Ирена Карпа информировала пользователей о пожаре в Нотр-Даме / Скриншот с FB

После 9-часовой борьбы с огнем и ликвидации пожара в Соборе Парижской Богоматери Ирена Карпа поделилась новым Instagram-сообщением. В нем она отметила, что: "Нотр Дам для парижан – невероятно мощный символ. Даже если ты не католик, не искусствовед и далеко не турист, что хочет селфи на фоне ротонды, тебе очень больно смотреть, как пылает то, что казалось вечным".

Также она добавила, что тяжело осознавать "хрупкость искусства", ведь среди ежедневных дел памятник архитектуры воспринимается как нечто вечное и незыблемое.

Люди плакали, просто стоя на набережных и мостах. Католики тихо пели гимн Деве Марии очень сюрреалистический момент был, стоять там среди ночи. А мы с Людовиком-Кириллом Trebuchet говорили о том, что буквально каждый день проходили мимо – то с собакой гуляли, на метро шли, и воспринимали Собор как то, что стоит незыблемо и будет там всегда, что-то, на что смотришь боковым зрением. Это так обидно – понимать хрупкость искусства. Ничего нет вечного, какая бы система безопасности не была мощная, какие бы крепкие не были музейные стены... Все прекрасное – как мандата из песка, которой рано или поздно суждено развеяться, как мы говорили с Юлией Вебер. Тем более надо ценить моменты красоты. Они мимолетные,
– оставила проникновенные мысли Ирена Карпа в социальных сетях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Karpa Irena (@qarpa)

 

Стоит добавить, что украинская писательница Ирена Карпа с 2015 года является первым секретарем по вопросам культуры посольства Украины во Франции. Также в 2016 году она выступила куратором ряда мероприятий в Париже, а в 2018 году на Парижской книжной ярмарке даже вручала президенту Франции Эммануэлю Макрону книгу незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Поэтому ее жизнь в течение многих лет тесно связана с Парижем, из-за чего уничтожение культурного памятника она также, как и другие мировые знаменитости приняла лично.

Что известно о пожаре в Соборе Парижской Богоматери: смотрите видео

 

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Теги: LifeStyle Пожар в Нотр-Даме Новости LifeStyle Архитектура Новости Франции Литература
Источник: LifeStyle 24
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