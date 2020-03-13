Люди в панике! – украинская модель рассказала про работу в Милане во время коронавируса

Более 15 тысяч человек заболели коронавирусом в Италии. В то же время от болезни уже умерли 1016 инфицированных. Участница 3 сезона шоу "Топ-модель по-украински" Катя Куличенко сейчас находится в Милане и не может покинуть государство из-за закрытия границ. Что происходит в итальянском городе, она откровенно рассказала журналистам.

Как передает "Новый канал", украинская модель улетела в Италию на съемки. Однако, по словам Кати Куличенко, запланированные проекты отменили из-за вспышки коронавируса в стране. Манекенщица рассказала, что люди в Милане в панике, а она пытается найти хоть какие-то проекты.

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"Люди в панике! А это очень влияет на работу – ее отменяют, кастингов почти нет! Мне из-за вируса отменили все заказы. Это максимально ужасно, коронавирус унес любую возможность работать. В Милане уже был карантин, но я думала, что это бессмыслица, и все наладится. Но нет! Мне очень обидно, что моя первая поездка в Милан получилась именно такой. Многие знают, что я очень эмоциональна, и мне тяжело дается этот режим "неизвестности" и "безделья", – поделилась Катя Куличенко, более известная как "тетя Мотя".

Модель добавила, что в начале вспышки коронавируса общалась с другой участницей "Топ-модель по-украински", которая также находилась в Милане. Яна Кутишевская таки добилась от агентства возможности вернуться в Украину, взяв в долг деньги на авиабилеты. В то же время Катя Куличенко до сих пор остается в Милане.

Когда только начинались разговоры о коронавирус, мы с Яной гуляли каждый день, но потом то я болела, то Яна, а после я полетела в Париж. Вернулась и узнала, что Яна улетает через несколько дней домой... Через пандемию коронавирус агентство не отпускает нас домой. Яна просилась долго, ей долго обещали, и в итоге разрешили самой купить билет и поехать!

– отметила Катя Куличенко.



Катя Куличенко в Милане / Прессслужба

Как известно, Италия больше всего в Европе страдает от коронавируса. По показателям инфицирования и смертности государство является вторым после Китая. Эпидемия стремительно распространяется уже несколько недель подряд, а количество погибших ежедневно растет. Сначала от коронавируса страдал только север государства, однако позже болезнь распространилась на всю страну. Италия перекрыла все границы и объявила карантин. Пограничники Словении уже развернули два автобуса с украинцами, которые хотели вернуться домой.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала