Люстры, бургеры и отрубленные головы: самые экстравагантные образы с Met Gala 2019

Ежегодно одно из самых громких событий США поражает весь мир своей масштабностью и вычурностью. Если Рози Хантингтон-Уайтли или Ким Кардашян каждый год выбирают сексуальные и одновременно роскошные наряды, то есть когорта звезд, которая не боится поразить необычными дизайнерскими решениями, как бы это поразительно или провально не смотрелось.