Люстры, бургеры и отрубленные головы: самые экстравагантные образы с Met Gala 2019

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Леди Гага
Леди Гага / Instagram / @ladygaga

Ежегодно одно из самых громких событий США поражает весь мир своей масштабностью и вычурностью. Если Рози Хантингтон-Уайтли или Ким Кардашян каждый год выбирают сексуальные и одновременно роскошные наряды, то есть когорта звезд, которая не боится поразить необычными дизайнерскими решениями, как бы это поразительно или провально не смотрелось.

В 2019 году такими знаменитостями стали Кэти Перри, Дуа Липа, Cardi B, Джаред Лето, Леди Гага и десятки других звезд, которые решились поразить всех журналистов и фанатов Met Gala 2019. Их образы трудно назвать лучшими или провальными на красной дорожке, так как именно в них они пытались вложить всю тематику и необычность нынешней темы – "кэмп". То есть, все костюмы могли характеризоваться определенной иронией, некоторой пошлостью, повышенной театральностью и привязанностью к плохому вкусу.

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Какие образы выбрали для нынешнего бала Института костюма музея Метрополитен – смотрите в нашей подборке.

Кара Делевинь

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Şamdan Plus (@samdanplus)

 

Джиджи Хадид

 

Джаред Лето

 

Кэти Перри

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Mashion (@mashionpk)

 

Зендея

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ELLE Germany (@ellegermany)

 

Эзра Миллер

 

Cardi B

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MOSTHATEDCARDI (@iamcardib)

 

Дженнифер Лопес

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@queenjlo13)

 

Билли Портер

 

 

Селин Дион

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Céline Dion (@celinedion)

 

Эль Фэннинг

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared Jr. (@justjaredjr)

 

Дуа Липа

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lucinda (@yellowchicroad)

 

 

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Теги: Met Gala Мода LifeStyle Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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