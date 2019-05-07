Люстры, бургеры и отрубленные головы: самые экстравагантные образы с Met Gala 2019
Ежегодно одно из самых громких событий США поражает весь мир своей масштабностью и вычурностью. Если Рози Хантингтон-Уайтли или Ким Кардашян каждый год выбирают сексуальные и одновременно роскошные наряды, то есть когорта звезд, которая не боится поразить необычными дизайнерскими решениями, как бы это поразительно или провально не смотрелось.
В 2019 году такими знаменитостями стали Кэти Перри, Дуа Липа, Cardi B, Джаред Лето, Леди Гага и десятки других звезд, которые решились поразить всех журналистов и фанатов Met Gala 2019. Их образы трудно назвать лучшими или провальными на красной дорожке, так как именно в них они пытались вложить всю тематику и необычность нынешней темы – "кэмп". То есть, все костюмы могли характеризоваться определенной иронией, некоторой пошлостью, повышенной театральностью и привязанностью к плохому вкусу.
Читайте также: В предвкушении Met Gala: что известно о самом известном бале Голливуда 2019 года
Какие образы выбрали для нынешнего бала Института костюма музея Метрополитен – смотрите в нашей подборке.
Кара Делевинь
Джиджи Хадид
Джаред Лето
Кэти Перри
Зендея
Эзра Миллер
Cardi B
Дженнифер Лопес
Билли Портер
Селин Дион
Эль Фэннинг
Дуа Липа