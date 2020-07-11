Певица Светлана Тарабарова находится на последних месяцах беременности. Она наслаждается каждым мгновением особого состояния и радуется теплым солнечным дням. В выходной артистка решила устроить прогулку по лесу.

Яркими фотографиями звезда поделилась на личной странице в инстаграме. Она решила устроить безопасную прогулку в безлюдном месте и навсегда запечатлеть в памяти дни, когда носит под сердцем своего второго малыша.

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Образ Светланы Тарабаровой

Для жаркого дня звезда выбрала наряд, который гармонично соединился с местом, где состоялась фотосессия. Она предстала перед камерой в льняном комбинезоне изумрудного цвета. Такой look хорошо подчеркнул ее большой беременный животик. Соединила его со светло-розовыми кроссовками. Яркие рыжие волосы Тарабарова уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж. Ее уши украшали длинные серебряные серьги.

Светлана Тарабарова в изумрудном комбинезоне / Instagram / @tarabarova

Светлана Тарабарова на прогулке в лесу / Instagram / @tarabarova

В заметке Светлана отметила, что в моменты, когда внутри бушуют бурные эмоции, она начинает замечать важное. Знаменитость призналась, что важнейшие состояния, в которых она может находиться – это быть здоровой, чувствовать успех и любить все, что создает.