Лондон назван лучшим городом для путешествий по версии TripAdvisor

Дождливый и строгий город Лондон опередил Париж и Рим из первых мест в рейтинге лучших "пунктов назначений" для путешествий. Заядлые путешественники определяли своего фаворита в одном из самых популярных ресурсов TripAdvisor.

По информации данного сервиса, тройка победителей рейтинга лучших мест для путешествий определялась благодаря алгоритму, который анализирует миллионы обзоров и рекомендаций на TripAdvisor. Туда входят рестораны и достопримечательности, собранные за один год путешественниками TripAdvisor по всему миру.

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Поэтому Лондон занял первое место и стал лучшим туристическим направлением в мире в ежегодной премии TripAdvisor's Travellers Choice. Лондон занял второе место в 2018 году и TripAdvisor заявляет, что его выход на первое место может быть связан со свадьбой принца Гарри и Меган Маркл.

В связи с неизбежным появлением на свет нового ребенка в Лондоне (герцогов Сассекских – LifeStyle 24) столица Великобритании может продолжать пожинать плоды эффекта Гарри и Меган до 2020 года,

– заявила представительница TripAdvisor Хейли Коулман.



Свадьба принца Гарри и Меган Маркл 19 мая 2018 года / Getty Images

Второе место занял Рим, а третье – остров Крит. В десятку лучших также вошли Бали, Пхукет, Барселона, Стамбул, Марракеш и Дубай.



Рим (Италия) и остров Крит (Греция)​ / Unsplash