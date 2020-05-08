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Лондон после войны: королева Елизавета II показала особые архивные фото

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Королева Елизавета II во время Второй мировой войны
Королева Елизавета II во время Второй мировой войны / Instagram / @kensingtonroyal

8 мая в мире отмечают День памяти и примирения. Эту дату не могла обойти вниманием британская королева Елизавета II, которая помогала военным во время Второй мировой войны.

Особые архивные снимки Ее Величество опубликовала на странице Кенсингтонского дворца в инстаграме. На фото королева показала возвращение военных в Великобритании и праздник, который жители Лондона устроили по случаю завершения войны.

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"75 лет с момента окончания Второй мировой войны в Европе. В этот день миллионы людей вышли на улицы и пабы, чтобы праздновать мир, оплакивать своих близких и надеяться на лучшее будущее", – вспомнила Елизавета II в официальном сообщении.

Британці святкують закінчення війни
Британцы празднуют окончание войны / Instagram / @kensingtonroyal

Как известно, королева Великобритании не стояла в стороне во время боевых действий. Ее Величество присоединилась к вспомогательной территориальной службе, где прошла подготовку механиков. Елизавета II чинила военные машины и стала первой представительницей королевской семьи, которая присоединилась к Вооруженным силам.

"Когда в этот день в 1945 году пушки смолкли, принцесса Елизавета и ее сестра принцесса Маргарет присоединились к толпе в центре Лондона. Будущая королева пыталась не привлекать внимание во время торжеств, прикрывая лицо шапкой", – отметили представители Кенсингтонского дворца.

Єлизавета ІІ була механіком у час Другої світової війни Елизавета II была механиком во время Второй мировой войны / Instagram / @kensingtonroyal

Лондон після закінчення війни
Лондон после окончания войны / Instagram / @kensingtonroyal

Військові повернулись після завершення війни у 1945-му Военные вернулись после окончания войны в 1945-м / Instagram / @kensingtonroyal

Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle История Новости LifeStyle День памяти и примирения Великобритания Королівська сім'я Елизавета II Новости культуры
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