Louis Vuitton представил уникальную коллекцию предметов интерьера
Французский модный дом Louis Vuitton представил новую коллекцию мебели и предметов интерьера Objets Nomades в рамках Миланской недели дизайна, которая как раз продолжается в Италии.
Модные бренды все чаще участвуют в мировых мебельных выставках. В этом году Louis Vuitton представил новую коллекцию мебели в рамках миланской Salone del Mobile.
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В новую линейку вошли 10 предметов, на создание которых дизайнеров вдохновила многогранность живой природы, пишет Vogue.
Например, форма диванов напоминает раковину, а журнальный столик со стеклянной столешницей имеет волнообразную подставку.
Одним из самых интересных элементов коллекции называют декоративную ширму Mandala Screen, которая дает отсылки к буддистским священным практикам. Над дизайном этого элемента декора работал дизайнерский дуэт Zanellato/Bortotto.
Над декоративной ширмой от Louis Vuitton работал дуэт дизайнеров Zanellato / Bortotto
Objets NomadesЭто мебельный проект известного французского бренда Louis Vuitton. Эта серия элементов декора и интерьера существует с 2012 года и каждая его коллекция тем или иным образом связана с наследием бренда, особенно с путешествиями.
В рамках этого проекта Louis Vuitton сотрудничает с известными дизайнерами и архитекторами, которые демонстрируют свой уникальный взгляд на эстетику бренда.
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8 апр 2019Минимализм в дизайне интерьера
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