Louis Vuitton представил уникальную коллекцию предметов интерьера

Французский модный дом Louis Vuitton представил новую коллекцию мебели и предметов интерьера Objets Nomades в рамках Миланской недели дизайна, которая как раз продолжается в Италии.

Модные бренды все чаще участвуют в мировых мебельных выставках. В этом году Louis Vuitton представил новую коллекцию мебели в рамках миланской Salone del Mobile.

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В новую линейку вошли 10 предметов, на создание которых дизайнеров вдохновила многогранность живой природы, пишет Vogue.

Например, форма диванов напоминает раковину, а журнальный столик со стеклянной столешницей имеет волнообразную подставку.

Одним из самых интересных элементов коллекции называют декоративную ширму Mandala Screen, которая дает отсылки к буддистским священным практикам. Над дизайном этого элемента декора работал дизайнерский дуэт Zanellato/Bortotto.



Над декоративной ширмой от Louis Vuitton работал дуэт дизайнеров Zanellato / Bortotto

Objets NomadesЭто мебельный проект известного французского бренда Louis Vuitton. Эта серия элементов декора и интерьера существует с 2012 года и каждая его коллекция тем или иным образом связана с наследием бренда, особенно с путешествиями.

В рамках этого проекта Louis Vuitton сотрудничает с известными дизайнерами и архитекторами, которые демонстрируют свой уникальный взгляд на эстетику бренда.