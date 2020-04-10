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Louis Vuitton закупил для больниц Франции 261 аппарат искусственной вентиляции легких

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Louis Vuitton / Фото из открытых источников

Модный дом Louis Vuitton передаст французским больницам 261 аппарат искусственной вентиляции легких для лечения больных коронавирусом.

Много всемирно известных брендов присоединяются к борьбе с пандемией COVID-19. Среди них есть и Louis Vuitton. Компания перепрофилировала 12 фабрик по пошиву медицинских защитных масок, а также пожертвовала средства медицинским учреждениям. Кроме того, закупила аппараты ИВЛ, которые в нынешних условиях крайне необходимы.

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Об очередной порции помощи от бренда сообщает издание Bloomberg. Французские дома моды все больше пытаются переквалифицировать свое производство на товары медицинского назначения, которые сейчас пользуются бешеным спросом. Такие действия вызваны тем, что кризис, который вызвал коронавирус, значительно снизил спрос на модные вещи.

Отметим, по состоянию на 9 апреля Франция входит в пятерку стран, где количество инфицированных коронавирусом является наибольшим. Там подтвердили болезнь у 117 749 человек. В целом в мире зафиксировали 1 584 490 случаев заражения COVID-19, из которых 94 705 летальные. Удалось выздороветь 348 468 лицам. Для сохранения жизни следует оставаться дома и не нарушать правила изоляции.

Карантин
Почему лучше оставаться дома / Инфографика 24 канала

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Коронавирус COVID-19 Новости Франции Louis Vuitton
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