Близкая подруга актрисы Эмбер Херд, которая является активисткой движения против сексуальных домогательств #MeToo, Аманда де Кадене резко отказалась поддерживать ее в суде против Джонни Деппа. Ее поразили угрозы киноактрисы в адрес Деппа, которые он представил в суде.

По словам де Кадене изданию The Daily Mail, она не могла поверить, что Эмбер Херд оказывала такое давление на Джонни Деппа. В записях, которые она услышала, актриса угрожала бросить что-то в своего бывшего мужа, а также приказывала ему молчать. Такое поведение сильно обеспокоило Аманаду, из-за чего она отказалась быть на стороне Херд.

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Я узнала факты, которые изменили мой взгляд на дело. Когда я услышала первую запись, на которой Эмбер применяет вербальное насилие по отношению к Деппу, меня это напугало. Эмбер утверждала, что запись была изменена защитой Джонни. Я надеялась, что она возьмет на себя ответственность, но этого не произошло. С тех пор мы не общались, и я поняла, что человек, которому я верила, не был со мной честен,

– прокомментировала де Кадене.



Эмбер Херд и Аманда де Кадене / Фото из соцсетей, The Daily Mail

Стоит добавить, что это не первый случай, когда Эмбер Херд теряет репутацию перед близкими ей людьми. Недавно ее дело отказались представлять четверо адвокатов – Роберта Каплан, Джон Квинн, Джули Финк и Дэвид Брук. Причиной тому назвали дорогую логистику, которая происходит в период карантина, то есть оплата актрисой всех перелетов адвокатов, проживания и прочих неудобств. Сейчас делом Херд экстренно занялся Элейн Бредехофт.

Что известно о скандале между Херд и Деппом?

Пара познакомилась во время съемок киноленты "Ромовый дневник", и после этого у них завязались романтические отношения. В 2015 году пара поженилась, но уже в следующем году Херд подала на развод и обвинила мужа в домашнем насилии. Долгое время она представляла доказательства его жестокости и представляла свидетелей дела. Но через некоторое время Джонни Депп собрался с мыслями и решил подать на женщину в суд, обвинив ее в клевете. Он предоставил доказательства таких же насильственных действий со стороны Херд, а также обвинил ее в измене с Илоном Маском, которая произошла еще во время их брака. Если вину Эмбер докажут, то ей будет светить 3 года тюрьмы за клевету.

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