Лучшая певица 2017 года по версии ELLE Laura Marti сыграет концерт в Киеве

Харьковская исполнительница Laura Marti, которая по своему происхождению является армянкой, представит в столице Украины инновационное музыкальное шоу. Над проектом SHINE работала певица и команда Magic-Innovations.

Организаторы события отмечают, что работая над проектом SHINE, главной идеей было напомнить всем зрителям, что в каждом из них есть особое сияние, которое делает их счастливее.

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Два концерта состоятся Театре на Подоле 8 и 9 февраля, где выступит не только талантливая Laura Marti, но и другие участие известные джазовые и классические музыканты. Детали события вы можете посмотреть здесь.

Сама же певица из Харькова обожает бразильскую и джазовую музыку, которая в сочетании с родными армянскими мотивами и украинским мелодиями образует симбиоз настоящего музыкального наслаждения. В 2017 году глянцевый журнал ELLE Ukraine назвал Laura Marti "Лучшей певицей", а в 2018 году женщина на главной сцене Leopolis Jazz Fest Laura Marti выступила со шведской звездой джаза Lars Danielsson.

Lars Danielsson и LAURA MARTI – Granada: смотреть видео онлайн



