Лучшая подруга Меган Маркл рассекретила пол будущего ребенка

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Меган Маркл
Меган Маркл / www.gettyimages.com

Герцогиня Сассекская Меган Маркл уже готовится к рождению первенца, роды запланированы на апрель 2019 года. Лучшая подруга герцогини Серена Уильямс случайно намекнула на пол будущего королевского ребенка.

Об этом Уильямс нечаянно сказала в интервью изданию E! News. Да, теннисистка рассказала о материнстве, а также о проблемах после рождения ребенка.

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Она добавила, что часто советует своим беременным подругам быть добрее к себе и в одном из советов вероятно проговорилась о возможном поле ребенка Меган Маркл, якобы это будет девочка.

Моя подруга беременна. И она сказала: "Мой ребенок точно будет делать это", я просто посмотрела на нее и подумала: "Нет, она этого не сделает. Нет, это не так",
– сказала Уильямс.

Серена не указала, что говорила именно о герцогине Сассекской, но в сети обсуждают, что это точно касалось Маркл.

Меган Маркл і Серена Вільямс
Меган Маркл и Серена Уильямс / Getty Images

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Звездные мамы
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