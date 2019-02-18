Лучше, чем KAZKA: в сети перепели фаворитов Нацотбора Евровидения-2019

Популярная группа KAZKA вызвала противоречивые впечатления после выступления на Национальном отборе Евровидения-2019. Однако их песня Apart стала настолько популярной, что талантливые музыканты решили создать украиноязычную версию.

Группа KAZKA получила большую популярность как в Украине, так и за ее пределами. Знаменитый хит "Плакала" перепели сотни блогеров, которые заполнили сеть яркими каверами.

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Новая песня коллектива Apart, которую они представили во втором полуфинале Нацотбора Евровидения-2019, тоже понравилась меломанам. В сети уже появился первый кавер на песню, которую перепела Вася Бойкова на украинском языке. Поклонница группы KAZKA даже создала клип, в котором показала расставание двух влюбленных. Ролик украинка сняла в романтическом Львове.

Смотрите видео кавера на песню группы KAZKA – Apart:

Пользователи сети сразу же засыпали вокалистку комплиментами. Люди отметили, что неизвестная певица значительно лучше исполнила песню Apart, чем ее кумир Александра Зарицкая. "Спела лучше, чем KAZKA", "То чувство, когда кавер лучше оригинала", "Даже аранжировка звучит интереснее", – прокомментировали пользователи сети.



Кавер на песню группы KAZKA / Скриншот

16 февраля стало известно, что группа KAZKA вышла в финал Национального отбора Евровидения-2019. Однако выступление солистки коллектива Александры Зарицкой подверглось нещадной критике. Звездные судьи шоу Джамала и Евгений Филатов отметили, что вокал артистки во время выступлений вживую желает лучшего, а волнение мешает ей качественно подать песню. Такого же мнения и отечественные сторонники Евровидения, которые организовали флешмоб #NOKAZKA.

А вот Андрей Данилко во время второго полуфинала Нацотбора признался, что такая атака хейтеров – побочный эффект значительной популярности группы. Шоумен и музыкант поддержал коллег во время шоу и пожелал им успеха.

Нацотбор Евровидения-2019: смотреть онлайн – выступление группы KAZKA