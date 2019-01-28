"Лучше обнаженные, чем в мехах": Кристина Соловей снялась топлес – фото
Украинская певица Кристина Соловей приняла участие во флешмобе #знімайхутро, который заключается в отказе от натурального меха и этим призывает поддерживать права животных.
Новое фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram.
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На снимке Кристина позирует топлес, прикрывая грудь только руками. В подписи она рассказала, что присоединяется ко флешмобу #знімайхутро и поддерживает борьбу общественной организации UAnimals за отказ от натурального меха.
Лучше обнаженные, чем в мехах... В XXI веке мех превращается в кровавое жлобство, а шуба становится худшим подарком. Присоединяйтесь!
– заявила Соловей.
Кристина Соловей / Instagram / @soloviyka
Источник: 24 канал
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