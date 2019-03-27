Лучшее фото с дрона: украинец стал призером престижного международного конкурса
Снимок украинского фотографа Сергея Ристенко "Монументы Киева" победил в номинации "Выбор людей" на международном конкурсе фотографий, которые снимают с воздуха – SkyPixel.
Украинец поймал роскошный кадр столичного памятника-гиганта в осеннем тумане.
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А вот Гран-при в этом году досталось Дерику Баумгартнеру, который на фото оставил отпечатки утренней красоты знаменитого монастыря Мон Сен-Мишель во время туманного утра во Франции.
Гран-при досталось снимку с французским монастырем
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