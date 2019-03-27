Лучшее фото с дрона: украинец стал призером престижного международного конкурса

35 Читати новину українською
Фото Сергея Ристенко " Монументы Киева"
Фото Сергея Ристенко " Монументы Киева" / boredpanda.com

Снимок украинского фотографа Сергея Ристенко "Монументы Киева" победил в номинации "Выбор людей" на международном конкурсе фотографий, которые снимают с воздуха – SkyPixel.

Украинец поймал роскошный кадр столичного памятника-гиганта в осеннем тумане.

Читайте также: Фото с двойной экспозицией: потрясающие кадры, которые надо видеть собственными глазами

А вот Гран-при в этом году досталось Дерику Баумгартнеру, который на фото оставил отпечатки утренней красоты знаменитого монастыря Мон Сен-Мишель во время туманного утра во Франции.


Гран-при досталось снимку с французским монастырем

blog_ava
Прогноз погоды на 27 марта: почти во всей Украине – мокрый снег с дождем
сегодня
1526
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Путешествия
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
сегодня 13:03 7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
2932
Топ-5 роскошных вышиванок в гардеробе Ольги Сумской
сегодня 09:37 Топ-5 роскошных вышиванок в гардеробе Ольги Сумской
203
Lviv Fashion Week 2019: украинский бренд одежды VBRANA представил феерическую коллекцию
26 марта 18:21 Lviv Fashion Week 2019: украинский бренд одежды VBRANA представил феерическую коллекцию
Юлія Турелик 156
Начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
26 марта 16:01 Начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
13433
От официанта до владельца люксового бренда: история создания Gucci
26 марта 13:00 От официанта до владельца люксового бренда: история создания Gucci
Юлія Турелик 91
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук