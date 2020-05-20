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Лучшие аэропорты 2020 года: какой аэродром в очередной раз завоевал первенство в мире

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Аэропорт Чанги в Сингапуре
Аэропорт Чанги в Сингапуре / Фото из открытых источников

Знаменитый и престижный конкурс World Airport Awards 2020 традиционно назвал 100 лучших аэропортов мира. Первое место занял аэропорт Чанги в Сингапуре, который уже семь раз был признан лучшим в мире и неоднократно выигрывал в подобных конкурсах.

Результаты конкурса World Airport Awards 2020 британская консалтинговая компания Skytrax объявила в понедельник, 18 мая. В нем, как и в предыдущие годы, доминируют аэропорты в Азии и Европе. Несмотря на временное прекращение работы аэропортов, компания все же решила презентовать список лучших аэропортов, "чтобы поднять настроение в индустрии аэропортов в эти тяжелые времена". Сама же церемония награждения была назначена на 1 апреля.

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Какой аэропорт стал лучшим в 2020 году

Аэропорт Чанги в Сингапуре долгое время считался золотым стандартом среди аэропортов благодаря таким уникальным достопримечательностям, как парки орхидей, бабочек, подсолнухов и кактусов, и невероятный бассейн на крыше с видом на взлетную полосу. На териитории аэропорта расположены 350 магазинов и 120 ресторанов и баров, а также разнообразные зоны отдыха. До пандемии коронавируса из аэропорта отправлялось свыше 5 тысяч рейсов в день, а годовой пассажиропоток составлял от 60 до 70 миллионов людей.


Аэропорт Чанги в Сингапуре стал лучшим в 2020 году / Фото из открытых источников

Предлагаем посмотреть фотографии девяти других лучших аэропортов мира в 2020 году. Украинские аэропорты не попали в рейтинг 100 лучших аэропортов, полный перечень которых вы можете посмотреть здесь.

10 лучших аэропортов мира

Аэропорт Чанги, Сингапур

найкращі аеропорти світу 2020

Международный аэропорт Токио "Ханеда", Япония

найкращі аеропорти світу 2020

Международный аэропорт "Хамад", Катар

найкращі аеропорти світу 2020

Аэропорт Инчхон, Южная Корея

найкращі аеропорти світу 2020

Аэропорт "Мюнхен", Германия

найкращі аеропорти світу 2020

Аэропорт "Гонконг", Гонконг

найкращі аеропорти світу 2020

Аэропорт "Нарита", Япония

найкращі аеропорти світу 2020

Аэропорт "Тюбу", Япония

найкращі аеропорти світу 2020

Аэропорт "Схипхол", Нидерланды

найкращі аеропорти світу 2020

Аэропорт "Кансай", Япония

найкращі аеропорти світу 2020

Автор: Ульяна Журба
Теги: рейтинги LifeStyle Путешествия
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