Лучшие аэропорты 2020 года: какой аэродром в очередной раз завоевал первенство в мире

Знаменитый и престижный конкурс World Airport Awards 2020 традиционно назвал 100 лучших аэропортов мира. Первое место занял аэропорт Чанги в Сингапуре, который уже семь раз был признан лучшим в мире и неоднократно выигрывал в подобных конкурсах.

Результаты конкурса World Airport Awards 2020 британская консалтинговая компания Skytrax объявила в понедельник, 18 мая. В нем, как и в предыдущие годы, доминируют аэропорты в Азии и Европе. Несмотря на временное прекращение работы аэропортов, компания все же решила презентовать список лучших аэропортов, "чтобы поднять настроение в индустрии аэропортов в эти тяжелые времена". Сама же церемония награждения была назначена на 1 апреля.

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Какой аэропорт стал лучшим в 2020 году

Аэропорт Чанги в Сингапуре долгое время считался золотым стандартом среди аэропортов благодаря таким уникальным достопримечательностям, как парки орхидей, бабочек, подсолнухов и кактусов, и невероятный бассейн на крыше с видом на взлетную полосу. На териитории аэропорта расположены 350 магазинов и 120 ресторанов и баров, а также разнообразные зоны отдыха. До пандемии коронавируса из аэропорта отправлялось свыше 5 тысяч рейсов в день, а годовой пассажиропоток составлял от 60 до 70 миллионов людей.



Аэропорт Чанги в Сингапуре стал лучшим в 2020 году / Фото из открытых источников

Предлагаем посмотреть фотографии девяти других лучших аэропортов мира в 2020 году. Украинские аэропорты не попали в рейтинг 100 лучших аэропортов, полный перечень которых вы можете посмотреть здесь.

10 лучших аэропортов мира

Аэропорт Чанги, Сингапур

Международный аэропорт Токио "Ханеда", Япония

Международный аэропорт "Хамад", Катар

Аэропорт Инчхон, Южная Корея

Аэропорт "Мюнхен", Германия

Аэропорт "Гонконг", Гонконг

Аэропорт "Нарита", Япония

Аэропорт "Тюбу", Япония

Аэропорт "Схипхол", Нидерланды

Аэропорт "Кансай", Япония