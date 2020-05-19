"Шерлок" и не только: лучшие британские сериалы, на которые не жалко потратить время
Каждый год в Голливуде снимают сотни сериалов, которые получают одобрение от зрителей. Существенно на этом фоне отличаются британские многосерийные ленты, где тонкий юмор искусно сочетают с незаурядным сюжетом, который не может оставить зрителей равнодушными.
Журнал Esguire проанализировал все новинки британской киноиндустрии и обнародовал список лучших сериалов. Все они доступны для просмотра на Netflix, а некоторые из них есть в бесплатном доступе в сети.
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"Сексуальное воспитание"
Оригинальное название – Sex Education
Год выхода – 2019
Количество серий – 16
Рейтинг IMDb – 8,3
Это один из самых популярных комедийных сериалов современности. По сюжету, сын сексопатолога понимает, что сексуальную осведомленность можно выгодно монетизировать. К нетипичному бизнесу сразу приобщается бунтарка в школе Мейв. Давать интимные консультации берется сам главный герой Отис, который начинает богатеть на этом.
Смотрите трейлер к сериалу "Сексуальне виховання": видео
"Большой пекарский турнир"
Оригинальное название – The Great British Baking Show
Год выхода – 2010
Количество серий – 94
Рейтинг IMDb – 8,6
Немало сторонников Netflix считают шоу "Большой пекарский турнир" одним из самых динамичных. А все потому, что в съемках принимают участие непрофессиональные кондитеры, которые поражают своей искусностью и оригинальностью. В каждом сезоне они вступают в борьбу за главный кубок, который получают лучшие.
Смотрите анонс к шоу "Большой пекарский турнир": видео
"Острые козырьки"
Оригинальное название – Peaky Blinders
Год выхода – 2013
Количество серий – 30
Рейтинг IMDb – 8,8
Остросюжетная драма рассказывает о событиях после Первой мировой войны. Братья Шелби возвращаются домой и начинают строить свою преступную империю. Маленький город Бирмингем полностью охватывает банда "Острых козырьков". Но семейный бизнес привлекает внимание властей, поэтому за братьями детективы устраивают охоту.
Смотрите трейлер к сериалу "Острые козырьки": видео
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"Сожители"
Оригинальное название – Crashing
Год выхода – 2016
Количество серий – 6
Рейтинг IMDb – 7,7
Комедийный сериал, который создали, как своеобразную британскую версию легендарных "Друзей". Кинолента расскажет о шести подростках, которые живут в помещении бывшей больницы. Каждый раз они попадают в курьезные ситуации, которые хочется пересматривать снова и снова.
Смотрите трейлер к сериалу "Сожители": видео
"Корона"
Оригинальное название – The Crown
Год выхода – 2016
Количество серий – 30
Рейтинг IMDb – 8,7
Увлекательная история о британской монархии, начиная с восхождения на престол Елизаветы II и по сегодняшний день. Какие скандалы скрываются за стенами дворца, истории любви и разочарования – из сериала "Корона" зрители узнают много интересного.
Смотрите трейлер к сериалу "Корона": видео
"Переростки"
Оригинальное название – The Inbetweeners
Год выхода – 2008
Количество серий – 18
Рейтинг IMDb – 8,4
Сериал "Переростки" расскажет историю о четырех подростках, переживающих переходный возраст. Они по-своему узнают о любви, сексе, дружбе, и пытаются все это совместить с учебой.
Смотрите трейлер к сериалу "Переростки": видео
"Бродчерч (Убийство на пляже)"
Оригинальное название – Broadchurch
Год выхода – 2013
Количество серий – 24
Рейтинг IMDb – 8,4
В центре этого британского сериала – детективная история, которую расследуют местные полицейские. Все события происходят в графстве Дорсет, на берегу Ла-Манша. Загадочное убийство молодого парня переворачивает с ног на голову жизнь всего поселка, ведь преступник – кто-то из тамошних жителей.
Смотрите трейлер к сериалу "Бродчерч (Убийство на пляже)": видео
"Соучасник"
Оригинальное название – Collateral
Год выхода – 2004
Количество серий – 4
Рейтинг IMDb – 7,5
Главный герой – инспектор полиции Лондона, которая должна расследовать необычное убийство поставщика пиццы. Раскрытие преступления приводит к запутанным историям, которые неизвестно чем завершатся.
Смотрите трейлер к сериалу "Соучасник": видео
"Шерлок"
Оригинальное название – Sherlock
Год выхода – 2010
Количество серий – 15
Рейтинг IMDb – 9,1
Невозможно говорить о британских сериалах, не упомянув о "Шерлоке". Его авторы по-современному показали историю легендарного сыщика Шерлока Холмса и его напарника Ватсона. А с героями усовершенствовал свое мастерство и Мориарти, поэтому зрителей ждет немало головоломок, которые способен разгадать только гений.
Смотрите трейлер к сериалу "Шерлок": видео
"Телохранитель"
Оригинальное название – Bodyguard
Год выхода – 2018
Количество серий – 7
Рейтинг IMDb – 8,1
Бывший военный после событий на фронте устраивается частным охранником. Теперь его задача – оберегать жизнь амбициозной политической деятельницы. И чем ближе он знакомится со своим руководителем, тем сложнее ему выполнять свою работу.
Смотрите трейлер к сериалу "Телохранитель": видео
В своеобразный рейтинг также вошли:
- Lovesick
- "Айтишники"
- "Девушки из Дерри"
- "Вызывайте акушерку"
- "Конец ***ного мира"
- "Главарь"