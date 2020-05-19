"Шерлок" и не только: лучшие британские сериалы, на которые не жалко потратить время

Каждый год в Голливуде снимают сотни сериалов, которые получают одобрение от зрителей. Существенно на этом фоне отличаются британские многосерийные ленты, где тонкий юмор искусно сочетают с незаурядным сюжетом, который не может оставить зрителей равнодушными.

Журнал Esguire проанализировал все новинки британской киноиндустрии и обнародовал список лучших сериалов. Все они доступны для просмотра на Netflix, а некоторые из них есть в бесплатном доступе в сети.

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"Сексуальное воспитание"

Оригинальное название – Sex Education

Год выхода – 2019

Количество серий – 16

Рейтинг IMDb – 8,3

Это один из самых популярных комедийных сериалов современности. По сюжету, сын сексопатолога понимает, что сексуальную осведомленность можно выгодно монетизировать. К нетипичному бизнесу сразу приобщается бунтарка в школе Мейв. Давать интимные консультации берется сам главный герой Отис, который начинает богатеть на этом.

Смотрите трейлер к сериалу "Сексуальне виховання": видео

"Большой пекарский турнир"

Оригинальное название – The Great British Baking Show

Год выхода – 2010

Количество серий – 94

Рейтинг IMDb – 8,6

Немало сторонников Netflix считают шоу "Большой пекарский турнир" одним из самых динамичных. А все потому, что в съемках принимают участие непрофессиональные кондитеры, которые поражают своей искусностью и оригинальностью. В каждом сезоне они вступают в борьбу за главный кубок, который получают лучшие.

Смотрите анонс к шоу "Большой пекарский турнир": видео

"Острые козырьки"

Оригинальное название – Peaky Blinders

Год выхода – 2013

Количество серий – 30

Рейтинг IMDb – 8,8

Остросюжетная драма рассказывает о событиях после Первой мировой войны. Братья Шелби возвращаются домой и начинают строить свою преступную империю. Маленький город Бирмингем полностью охватывает банда "Острых козырьков". Но семейный бизнес привлекает внимание властей, поэтому за братьями детективы устраивают охоту.

Смотрите трейлер к сериалу "Острые козырьки": видео

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"Сожители"

Оригинальное название – Crashing

Год выхода – 2016

Количество серий – 6

Рейтинг IMDb – 7,7

Комедийный сериал, который создали, как своеобразную британскую версию легендарных "Друзей". Кинолента расскажет о шести подростках, которые живут в помещении бывшей больницы. Каждый раз они попадают в курьезные ситуации, которые хочется пересматривать снова и снова.

Смотрите трейлер к сериалу "Сожители": видео

"Корона"

Оригинальное название – The Crown

Год выхода – 2016

Количество серий – 30

Рейтинг IMDb – 8,7

Увлекательная история о британской монархии, начиная с восхождения на престол Елизаветы II и по сегодняшний день. Какие скандалы скрываются за стенами дворца, истории любви и разочарования – из сериала "Корона" зрители узнают много интересного.

Смотрите трейлер к сериалу "Корона": видео

"Переростки"

Оригинальное название – The Inbetweeners

Год выхода – 2008

Количество серий – 18

Рейтинг IMDb – 8,4

Сериал "Переростки" расскажет историю о четырех подростках, переживающих переходный возраст. Они по-своему узнают о любви, сексе, дружбе, и пытаются все это совместить с учебой.

Смотрите трейлер к сериалу "Переростки": видео

"Бродчерч (Убийство на пляже)"

Оригинальное название – Broadchurch

Год выхода – 2013

Количество серий – 24

Рейтинг IMDb – 8,4

В центре этого британского сериала – детективная история, которую расследуют местные полицейские. Все события происходят в графстве Дорсет, на берегу Ла-Манша. Загадочное убийство молодого парня переворачивает с ног на голову жизнь всего поселка, ведь преступник – кто-то из тамошних жителей.

Смотрите трейлер к сериалу "Бродчерч (Убийство на пляже)": видео

"Соучасник"

Оригинальное название – Collateral

Год выхода – 2004

Количество серий – 4

Рейтинг IMDb – 7,5

Главный герой – инспектор полиции Лондона, которая должна расследовать необычное убийство поставщика пиццы. Раскрытие преступления приводит к запутанным историям, которые неизвестно чем завершатся.

Смотрите трейлер к сериалу "Соучасник": видео

"Шерлок"

Оригинальное название – Sherlock

Год выхода – 2010

Количество серий – 15

Рейтинг IMDb – 9,1

Невозможно говорить о британских сериалах, не упомянув о "Шерлоке". Его авторы по-современному показали историю легендарного сыщика Шерлока Холмса и его напарника Ватсона. А с героями усовершенствовал свое мастерство и Мориарти, поэтому зрителей ждет немало головоломок, которые способен разгадать только гений.

Смотрите трейлер к сериалу "Шерлок": видео

"Телохранитель"

Оригинальное название – Bodyguard

Год выхода – 2018

Количество серий – 7

Рейтинг IMDb – 8,1

Бывший военный после событий на фронте устраивается частным охранником. Теперь его задача – оберегать жизнь амбициозной политической деятельницы. И чем ближе он знакомится со своим руководителем, тем сложнее ему выполнять свою работу.

Смотрите трейлер к сериалу "Телохранитель": видео

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