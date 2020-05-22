Лучшие детективы за последние годы, в которых сложно предсказать сюжет

Многие киноманы утверждают, что за последние годы Голливуд стал несколько предсказуемым. Однако наша подборка может доказать обратное. Журналисты LifeStyle 24 подобрали 10 зрелищных детективов, которые смогут вас впечатлить.

Кажется, лучших детективов, чем фильмы о Шерлоке Холмсе и не придумать. Однако голливудские режиссеры ежегодно поражают киноманов фильмами с чрезвычайно запутанными сюжетами. Журналисты LifeStyle 24 подобрали 10 отличных детективов, которые вышли в прокат с 2016 года. Своеобразный рейтинг составили на основе предпочтений зрителей.

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"Ножи наголо" (2019)

Продолжительность – 2 часа. 10 мин.

Рейтинг IMDb – 7,9

Главные актеры: Дэниел Крейг, Крис Эванс, Ана де Армас, Джейми Ли Кертис, Дон Джонсон

Сюжет. Один из самых известных частных детективов Бенуа Блан получает новое дело: его нанимают, чтобы найти убийцу писателя Гарлана Тромби. Мужчину нашли мертвым в его же комнате после дня рождения. На время убийства в доме были едва ли не все родственники погибшего, которые сразу же становятся подозреваемыми.

На первый взгляд, развязка фильма довольно очевидна. Однако ложь каждого из членов семьи и запутанная игра убийцы заставят киноманов удивиться.

Смотрите трейлер к фильму "Ножи наголо": видео

"Пассажир"

Продолжительность – 1 час. 45 мин.

Рейтинг IMDb – 6,3

Главные актеры: Лиам Нисон, Вера Фармига, Патрик Уилсон, Сэм Нилл, Джонатан Бэнкс, Элизабет МакГоверн, Флоренс Пью, Киллиан Скотт, Шазад Латиф, Энди Найман

Сюжет. Уже несколько лет бывший полицейский Майкл Вульрих работает страховым агентом и добирается на работу на поезде. За это время он уже познакомился с многими пассажирами, которых встречает в поезде каждый день. И после внезапного увольнения с работы к нему подсаживается незнакомка, которая предлагает решить финансовые проблемы за небольшую услугу. Все, что нужно сделать – найти в поезде пассажира, который не должен был ехать этим рейсом.

Бывший детектив вынужден не только найти человека, на которого охотятся, но и раскрыть загадочное дело. На все у него – несколько часов путешествия.

Смотрите трейлер к фильму "Пассажир": видео

"21 мост" (2019)

Продолжительность – 1 час. 43 мин.

Рейтинг IMDb – 6,6

Главные актеры: Тейлор Китч, Чедвик Боузман, Сиенна Миллер, Дж. К. Симмонс, Виктория Картагена, Стефан Джеймс

Сюжет. В Нью-Йорке происходит массовое убийство правоохранителей. 8 полицейских погибают от нападения грабителей. За дело берется лучший детектив Андре Дэвис, чья карьера зависит от успеха поисков. И чем больше он узнает о преступлении, тем больше не понимает: кого он преследует и под чьим прицелом находится. А чтобы узнать правду, Андре перекрывает 21 мост, что ведет к Манхэттену. Поэтому теперь главный герой сам на сам сталкивается со всеми грязными тайнами округа.

Смотрите трейлер к фильму "21 мост": видео

"Девушка в поезде" (2018)

Продолжительность – 1 час. 52 мин.

Рейтинг IMDb – 6,5

Главные актеры: Ребекка Фергюсон, Эмили Блант, Люк Эванс, Джастин Теру, Лора Препон, Хейли Беннетт

Сюжет. Каждое утро главной героини Рейчел начинается с поездки в Нью-Йорк. Маршрут она уже в совершенстве изучила, а наибольшее любопытство привлекает жизнь, как казалось, идеальной пары, живущей в доме у колеи. И рутинные будни Рейчел заканчиваются, когда полиция ищет свидетелей исчезновения женщины. Главная очевидица преступления – Рейчел, которая может с легкостью быть и подозреваемой.

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"Ветреная река" (2017)

Продолжительность – 1 час. 47 мин.

Рейтинг IMDb – 7,7

Главные актеры: Джереми Реннер, Элизабет Олсен, Джон Бернтал, Келси Чоу, Джулия Джонс, Тео Брионес, Грэм Грин

Сюжет. Лесничий Кори Ламберт находит на территории резервации "Ветреная река" тело девушки. За расследование берется ФБР. Агент Джейн Беннер не может понять, кто совершил жуткое преступление, поэтому просит лесника помочь ему в раскрытии дела. И каждое доказательство все больше и больше поражает главных героев.

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"Убийство в "Восточном экспрессе" (2017)

Продолжительность – 1 час. 53 мин.

Рейтинг IMDb – 6,5

Главные актеры: Кеннет Брана, Пенелопа Крус, Уиллем Дефо, Джонни Депп, Джуди Денч, Джош Гад, Мишель Пфайффер, Оливия Колман

Сюжет. Успешный детектив Эркюль Пуаро после раскрытия очередного запутанного дела отправляется в Великобританию. Он едва находит место в "Восточном экспрессе" и отправляется в путешествие по Европе. Все билеты раскуплены заранее, поэтому у Пуаро немало собеседников. Из-за лавины поезд останавливается в горах, а в одном купе происходит жестокое убийство. Поэтому детективу ничего не остается, как допросить каждого из пассажиров, ведь среди них – преступник.

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"Кривой домик" (2017)

Продолжительность – 1 час. 44 мин.

Рейтинг IMDb – 6,3

Главные актеры: Макс Айронс, Гленн Клоуз, Джиллиан Андерсон, Теренс Стэмп, Кристина Хендрикс

Сюжет. Внучка богача Аристала Леонидиса нанимает на работу частного детектива Чарльза Хейворда. София подозревает, что убийца – один из ее родственников. После первого знакомства со всеми героями фильма под подозрением оказываются все, даже внучка магната. Но дело настолько запутано, что зрители не смогут предсказать дальнейшее развитие событий.

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"Исчезновение Сидни Голла "(2017)

Продолжительность – 1 час. 46 мин.

Рейтинг IMDb – 6,9

Главные актеры: Логан Лерман, Кайл Чендлер, Эль Фаннинг, Мишель Монаган, Нейтан Лейн, Маргарет Куэлли

Сюжет. Талантливый писатель Сидни Голл презентует книгу о своем поколении, которая получает бешеную популярность. И на пике своей славы молодой человек таинственно исчезает. Что случилось с ним – каждую минуту будут узнавать зрители во время просмотра, ведь прошлое парня имеет немало интересных деталей.

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"Девушка в тумане" (2017)

Продолжительность – 2 часа. 08 мин.

Рейтинг IMDb – 6,8

Главные актеры: Тони Сервилло, Жан Рено, Алессио Бони, Лоренцо Рикельми, Галатеа Ранци, Микела Ческон, Лукреция Гидоне

Сюжет. Одной ночью психиатр Аугусто Флорес срочно выезжает на вызов: инспектор Фогель попал в аварию и ничего не помнит об инциденте. Ничто на месте не указывает о возможных жертвах, однако рубашка инспектора залита чужой кровью. Во время беседы психиатр выясняет жуткие детали событий, которые произошли за месяц до ДТП.

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"Невидимый гость" (2016)

Продолжительность – 1 час. 46 мин.

Рейтинг IMDb – 8,1

Главные актеры: Марио Касас, Ана Вахенер, Хосе Коронадо, Барбара Ленни, Франсеск Орелья, Пако Тоус, Давид Сельвас, Сан Еламос, Манель Дуесо

В центре сюжета – успешный бизнесмен Эдриан Дориа, который в гостиничном номере, обнаруживает тело своей любовницы. Мужчина клянется, что он не причастен к преступлению. Однако в это сложно поверить, ведь комната была закрыта изнутри, а на камерах наблюдения видно, что никто не навещал пару. Оправдать Эдриана может только лучшая юристка, которая должна раскрыть таинственное убийство. И с каждой минутой она узнает новые, жуткие детали дела.

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