Лучшие новые сериалы, которые не дадут скучать на выходных

Если верить синоптикам, то в эти выходные украинцам точно придется сидеть дома, или гулять под зонтиком и в резиновых сапогах. Скорее всего, большинство выберет первый вариант. Поэтому журналисты 24 канала подобрали интересные сериалы, которые помогут не скучать на выходных.

В подборку вошли новые сериалы, которые точно заинтересуют даже искушенных киноманов. Кроме этого, по данным 24 канала, все эти новинки кино доступны в онлайн-кинотеатрах.

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" Необыкновенный плейлист Зои"

Дата выхода – 7 января 2020 года

Рейтинг IMDb – 8,1

Количество серий – 12

Это замечательный сериал в форме мюзикла, в котором собраны самые популярные мировые хиты. Главная героиня Зои Харрис работает в компании по разработке программного обеспечения. Это – обычная девушка, которая "с умом" относится к жизни. После МРТ в больнице она обнаруживает у себя суперспособность: Зои теперь слышит самые сокровенные мысли и желания других. Но в необычной форме – с помощью песен.

Зои сначала сомневается в своем психическом здоровье и со временем привыкает жить с этим и даже узнает много нового о родных и друзей.

Смотрите трейлер к сериалу "Необыкновенный плейлист Зои": видео

"Аутсайдер"

Дата выхода – 8 марта 2020 года

Рейтинг IMDb – 7,9

Количество серий – 10

Канал НВО уже неоднократно доказал, что создает очень интересные сериалы. И его новинка "Аутсайдер" точно стоит внимания, особенно поклонников творчества Стивена Кинга.

Минисериал снят по мотивам одноименной книги писателя. История рассказывается в 10 сериях. Маленький тихий городок Оклахомы всколыхнул страшное убийство мальчика. Следователи сразу выходят на преступника. На месте – множество отпечатков пальцев и следов ДНК, которые принадлежат тренеру бейсбольной команды. Его арестовывают и, кажется, дело раскрыто. И впоследствии выясняется, что в момент убийства подозреваемый был за сотню километров от места преступления.

Смотрите трейлер к сериалу "Аутсайдер": видео

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"Авеню 5"

Дата выхода – 19 января 2020 года

Рейтинг IMDb – 6,4

Количество серий – 9

Возможно, вы когда-то гадали, каким может быть будущее или представляли космические путешествия? НВО это уже сделали, и в комической, а моментами еще и абсурдной форме.

"Авеню 5" – приключенческий комедийный научно-фантастический сериал, который погрузит вас в недалекое будущее. События разворачиваются в 2060 годах. Путешествия за пределами Земли стали очень популярными. И одно из таких путешествий для туристов обернулось изрядным приключением. Круизный корабль терпит крушение и вместо нескольких недель туристы застревают в космосе на годы. Выясняется, что корабль полностью автоматический, а на борту капитана и экипаж играют актеры, которые совсем не понимают, что делать. И капитану приходится спасать ситуацию.

Над сериалом работала мощная команда. Звезда "Доктора Хауса" Хью Лори сыграл капитана корабля. А написал сценарий и срежиссировал сериал Армандо Януччи, который работал над фильмом "Смерть Сталина". Очевидно, шутки в сериале на галактическом уровне.

Смотрите трейлер к сериалу "Авеню 5": видео

" Заговор против Америки "

Дата выхода – 16 марта 2020 года

Рейтинг IMDb – 7,2

Количество серий – 6

Какой была бы история, если бы на президентских выборах в США победил не Франклин Рузвельт, а антисемит Чарльз Линдберг? Альтернативная история рассказывается в сериале "Заговор против Америки", снятом по одноименному роману писателя, лауреата Пулитцеровской премии Филипа Рота.

События разворачиваются в 40-ых годах. Новоиспеченный президент Чарльз Линдберг ведет переговоры с Третьим Рейхом, и выступает против вмешательства США во Вторую мировую войну. В центре внимания – еврейская семья, которая с ужасом наблюдает, как их жизнь меняется из-за политики нового президента, а в стране расцветает антисемитизм и нацизм.

Смотрите трейлер к сериалу "Заговор против Америки": видео

"Голливуд"

Дата выхода – 1 мая 2020 года

Рейтинг IMDb – 7,7

Количество серий – 7

И еще немного о США 40-ых, но совсем с другой стороны и кардинально про другую историю, которой на самом деле не было. События мастерски колеблются на грани выдумки и реальности. Драматический минисериал "Голливуд" повествует романтизированную историю сердца американского кинематографа. Хоть события и касаются непростых тем, таких как расовая дискриминация и сексуальная ориентация, сериал оставляет после себя только приятные впечатления.

Это замечательная история о мечтателях, которые более всего желают достичь своей цели, а все вокруг пропитано любовью к кинематографу. Авторы ярко воссоздали и саму эпоху становления Голливуда.

Смотрите трейлер к сериалу "Голливуд": видео

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